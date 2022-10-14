《奉獻偏鄉醫療》埔基2前院長 獲暨大名譽博士

埔里基督教醫院前院長黃蔚（左）、趙文崇（右）獲頒暨大名譽博士學位。 （記者佟振國攝）

2022/10/14 05:30

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里基督教醫院前院長黃蔚、趙文崇行醫近半世紀，把人生黃金歲月奉獻偏鄉醫療，擔任院長期間，正值九二一大地震災區百廢待舉的重建時期，帶領埔基成為偏鄉居民堅實的醫療後盾，獲國立暨南國際大學頒贈管理學院名譽博士學位，表彰個人與機構的貢獻，包括先前的挪威宣教士徐賓諾，埔基已有三位院長獲頒名譽博士學位。

暨大表示，埔基是醫療機構，是以機構力量在照顧埔里及周邊偏鄉民眾，黃蔚率領埔基醫護在九二一地震中，照顧重災區的災民，並關懷弱勢長輩、幼童，成為現今長照制度的開端；趙文崇接棒後，將埔基從偏鄉地區醫院提升為地區教學醫院，籌建耐震醫療大樓，讓大埔里地區民眾享有高品質的醫療服務，成為偏鄉居民堅實的醫療後盾，因此頒贈二人名譽博士學位，也是對整個埔基團隊的感謝。

黃蔚專長免疫風濕科，一九九四年放棄台中榮總公職醫師，轉任埔基院長，到任後積極召募醫師，加強偏鄉山地醫療服務，在其帶領下埔基獲第十屆醫療奉獻獎團體獎。

趙文崇是小兒神經科專科醫師，二○○三年擔任院長規劃兒童發展與學習評估計畫，設立兒童成長中心，專責執行兒童發展與學習，成為投縣首家兒童發展聯合評估中心。

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