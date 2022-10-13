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    首頁　>　南投縣

    許淑華論文案 蔡培慧：不曾聽過畢業後還能修正

    民進黨南投縣長參選人蔡培慧表示，對逢甲大學的判定百思不得其解。（蔡培慧競選總部提供）

    民進黨南投縣長參選人蔡培慧表示，對逢甲大學的判定百思不得其解。（蔡培慧競選總部提供）

    2022/10/13 05:30

    〔記者陳鳳麗、劉濱銓／南投報導〕國民黨南投縣長參選人許淑華涉嫌論文抄襲，逢甲大學判定為「不當引述」，「但未達違反學術倫理情節重大撤銷學位程度」。民進黨南投縣長參選人蔡培慧對此表示，自己過去是大學副教授，不曾聽過畢業後被檢舉論文抄襲，學校還能以「不當引述」為由讓畢業生修正，令人對逢甲的判定百思不得其解。

    蔡培慧指出，自己過去是大學副教授，論文是碩博士生能否取得學位的主要依據，必須在修業年限內完成並獲通過才能取得學位，從未聽過碩博士生畢業後還能再修改論文。

    許32頁須修改 依台大標準就是抄襲

    蔡培慧說，許淑華的論文有三十二頁不當引述須修改，依台大標準就是抄襲；許說她的清白一直都在，但不當引述跟清白到底有何關係？況且許淑華團隊的背後不管是後援會召集人為治平對象，或是其競總副主委林昆熠前幾天要人查她車號的舉動，都讓人不知許淑華到底是在說什麼。

    蔡培慧表示，許淑華碩論抄襲昔日南投市公所部屬謝百傑研究報告達三十二頁，經論文系統比對，雷同率最低的一章有廿三％，最高有七十一％，如此高的雷同率，若不是抄襲，應該也是非常嚴重的瑕疵，逢甲大學卻還能讓許淑華修正，令人匪夷所思。

    曾琮愷質疑許 興訟製造寒蟬效應

    許淑華昨召開記者會，希望外界不要再對論文案作文章，否則她一定會採取法律行動；對此，檢舉論文的民進黨南投縣議員參選人曾琮愷說，許的論文被學校認證有瑕疵，為何不能公開評論？許難道要用興訟製造寒蟬效應？他講的都是事實，歡迎來告。

    曾琮愷表示，許淑華喊告的行為猶如她的競總副主委林昆熠一樣不可取，林公然在LINE群組索討蔡培慧車牌號碼，讓人懷疑是想掌握蔡的行蹤、對其支持者施壓。曾呼籲，若有人因評論許淑華論文而被告，可以找他協助，不要姑息無理打壓。

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