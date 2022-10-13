許淑華論文案 吹哨者促教部介入審查

吳佩蓉呼籲教育部針對逢甲大學的決議，召開學術審議會工作小組會議。（取自吳佩蓉臉書粉專）

2022/10/13 05:30

〔記者洪定宏、蘇孟娟、楊綿傑／綜合報導〕國民黨南投縣長參選人許淑華碩士論文被控抄襲，逢甲大學審查後認定「涉及不當引述，但未達違反學術倫理情節重大程度，不必撤銷學位」，在本學期結束前完成補正即可。吹哨者吳佩蓉昨天發文痛批校方︰「無疑是朝我國高等教育的學術倫理揮出一記重拳，後果堪慮。」

吳佩蓉批校方任由少數高層以黑箱方式妄為 無疑重擊高教學倫

目前是高雄市左營及楠梓區市議員參選人的吳佩蓉強調，學位是公器，逢甲大學的審定過程與共識決顯有嚴重瑕疵，呼籲教育部依據「學位授予法」和「專科以上學校學術倫理案件處理原則」規定，儘速召開學術審議會工作小組會議，邀集相關學者專家成立審查小組，將學校認定情形，送請相關學術領域的學者專家提出審查意見。

吳佩蓉表示，逢甲大學學倫會的決議令人匪夷所思，主要爭議有兩點。首先，許淑華的碩論不僅抄襲謝百傑在南投市公所的自行研究報告，也大量複製貼上謝投書在行政院人事總處「研習論壇」的文章，以及中央大學碩士生黃中元的研討會論文，學倫會卻只比對許的碩論和謝的自行研究報告，刻意略過其他抄襲源頭，顯有疏失。

其次，謝百傑和黃中元這三篇報告與文章，完成與發表日期均早於許的碩論，而著作權的認定是完成日即生效，絕非學倫會片面認定的公布日期，許淑華抄襲事證明確。

吳佩蓉沉痛指出，逢甲的審定結果，無疑是最不良的示範，過往抄襲情節比許輕微卻被撤銷學位的人又情何以堪？以前被要求補正者，多半是編排調整或小幅度修正，但許抄襲數十頁，抽掉有問題的篇幅，論文已不成形，逢甲大學只要求許補正，根本是協助其「毀屍滅跡」。

吳佩蓉說，許淑華是現任立委，抄襲事件引起社會矚目，逢甲不該任由少數高層以黑箱方式妄為，賠上校譽。如果讓許淑華逃過撤銷學位的制裁，以後抄襲者都可任意抹去痕跡，「事後補正即可」。

逢甲：尊重審定委員會專業評判

對於許淑華論文審定結果，逢甲大學昨天表示，在接獲具名檢舉後，即依規定由經營管理學院聘任三位校外學者專家，其中包含一位具法律背景，另兩名是校內教授，組成審定委員會，過程共召開四次審查會議，學校尊重並相信審定委員會專業評判，也盼政治就停在校園外，勿過度放大。

教部：若檢具新事證 學校需再查處

教育部昨指出，檢舉人如對於學校審定結果仍有疑義，檢具新事證提出檢舉，依學位授予法及專科以上學校學術倫理案件處理原則，學校需依規定再行查處。

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