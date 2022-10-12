許淑華：感謝校方還公道 檢舉人：不當引述是事實

國民黨南投縣長參選人許淑華昨感謝校方還她清白與公道。（記者謝介裕攝）

2022/10/12 05:30

〔記者謝介裕、劉濱銓、佟振國／南投報導〕國民黨南投縣長參選人許淑華的逢甲大學碩士論文被控抄襲，逢甲昨確認許的論文涉及「不當引述」，但未達撤銷學位程度。

許淑華昨感謝校方還她清白與公道；本案檢舉人民進黨南投縣議員參選人曾琮愷表示，許論文「不當引述」是不爭的事實，還經過逢甲大學學倫會認證；民進黨南投縣長參選人蔡培慧也說，逢甲校方對許的論文仍有不少疑慮。

逢甲大學昨確認許淑華的論文涉及「不當引述」，但未達撤銷學位的程度。許表示，校方的意思是「整體論文仍屬許淑華原創」，她的論文沒有重大違反學術倫理，碩士學位依然有效存在，也感謝校方公平、公正審查後，還她清白與公道。

許淑華指出，她的碩論審查結果一公布，便陸續有許多人向她恭喜致意，畢竟從被質疑碩士論文涉嫌高比例的抄襲以來，她雖已公開道歉有部分引述不當，但大部分內容是自己寫的，有心人士為了縣長選舉也為了轉移焦點，才將目標鎖定她的碩士論文，如今通過學校的學術倫理審查，給了一個具有「法律效力」的證明，證明她的論文是原創。

許淑華說，希望論文風波就此結束，對她的攻擊也到此為止，她不希望走到必須採取提告方式，以遏止「意圖使人不當選」的誹謗或烏賊伎倆。

許淑華碩士論文案八月爆發，蔡培慧當時召開記者會，質疑許的論文案除了涉嫌抄襲公所員工的研究報告，還涉及權勢壓迫等問題，要求許公開面對說明。

蔡培慧指出，按台大的標準，論文雷同二十％就是抄襲，逢甲認定許淑華的論文有「不當引述」，也代表校方對其論文仍存有不少疑慮，許論文仍有許多關卡待突破。

曾琮愷說，雖經系統比對，許淑華的論文有高達七十一％的相似度，但他尊重校方審查結果。曾強調，許雖保住碩士學位，但還須在本學年度上學期完成論文修正，否則論文仍存在重大瑕疵；且許是否要求下屬提供文章，以及侵權部分也沒說清楚。

曾也表示，許淑華的論文，與行政院人事行政總處研習論壇所刊登的文章「公民社會與地方文化產業發展之研究—以南投縣茶藝文化為例」高度相似部分，是否侵犯人事行政總處的著作財產權，目前也還在審查，希望許可以說詳細說明。

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