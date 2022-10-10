提升茶產業 蔡培慧：設立茶學院培育專才

民進黨南投縣長參選人蔡培慧（坐者中）在南投茶博會到各茶攤喝茶，並向茶農茶商提出設茶學院的構想。（記者陳鳳麗攝）

2022/10/10 05:30

參觀茶博會提構想 規劃辦國際級品茶會、舉辦不同類別茶賽 拓展銷路

〔記者陳鳳麗／南投報導〕民進黨南投縣長參選人蔡培慧，昨日遊逛南投世界茶業博覽會，在茶攤位細細品茗，並聆聽茶農或茶商們的意見，她也對南投縣的茶產業提升，提出設立茶學院、辦國際級品茶會，及勸說大企業以ESG永續的精神，購買南投縣的茶葉或茶產品拓展南投茶葉銷售管道的政見，希望能讓南投縣的茶產業更加蓬勃發展，茶農的收益更好。

蔡傾聽茶農、茶商意見

蔡培慧前年和今年都為南投世界茶業博覽會，向農委會各爭取到七百九十多萬元及八百萬元補助經費，她昨日下午前往南投茶博會喝茶、買茶，並聆聽多位設攤的茶農或茶商的意見，有茶農希望茶博會能更精緻化，而縣府協助南投縣的茶產業能有更多元的方式，拓展茶葉的銷路。

蔡培慧在聆聽設攤的茶農和茶商的意見後，也一一說明她希望當選縣長後將在南投縣設立茶學院的構想，她說，南投縣的茶葉品質好，茶農製茶技術佳，品茶、泡茶的人才濟濟，因此設立茶學院可借重這樣的專業人才，將來茶學院也會請農委會茶改場等相關單位協助，讓種茶、製茶、品茶等建立系統，讓品茗變成大家的日常休閒活動。

蔡培慧說，茶學院未來也會舉辦國際級的品茶會，如建立同品酒會的國際標準和知名度，此外也將舉辦不同類別的茶賽，包括紅茶類、綠茶類、無咖啡因茶類的茶賽，還將辦手搖飲類比賽，手搖飲賽分企業組和創意組，而茶賽都開放國外選手前來參加，增加南投縣茶葉和茶飲的競爭力，也希望南投茶飲的知名度更加響亮，拓展市場。

向企業勸說買南投茶葉

蔡培慧說，近來企業重視ESG永續經營的績效指標，E是環境永續，S是社會責任，G是公司管理，若當選縣長，即會主動出擊，向和碩、台積電…等大企業勸說購買南投縣的茶葉，或與茶農合作，如此就能增加南投縣茶產品的銷售管道，而大企業在購買茶葉等產品時，幫助到南投縣的農民，盡到企業社會責任。

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