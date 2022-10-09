《南投》投市競總成立 蘇貞昌挺蔡培慧會做事

行政院長蘇貞昌（前排中）與蔡培慧（前排左四）及南投縣各選區參選人，振臂高呼「團結作伙走，南投一定贏」。（記者陳鳳麗攝）

2022/10/09 05:30

逾五千支持者湧入 蔡哽咽落淚 承諾選前完成踏遍各村里等三件事

〔記者陳鳳麗／南投報導〕民進黨南投縣長參選人蔡培慧昨日在南投市成立競選總部，看到老中青支持者湧入會場並殷殷叮嚀，感動到上台即哽咽落淚。她說，當縣長就是要傾聽縣民的心聲，因此選前將做好三件事，包括踏遍全縣每一村里聽民眾聲音、拜訪中小企業及上市櫃公司談科技引進內容，以及每一鄉鎮市開青年座談會了解年輕世代的需求。

前瞻近四百億經費 蘇貞昌讚蔡積極爭取

蔡培慧競選總部成立大會昨日在南投市祖祠路夜市舉行，十三鄉鎮市都有支持者到場，競總人員表示，五千張椅子都坐滿，還有很多人站著，包括內政部長徐國勇、農委會主委陳吉仲都到場助講，行政院長蘇貞昌最後壓軸。他強調，中央在南投縣投注前瞻建設經費近四百億元，但南投立委當時卻在立院擋前瞻丟水球、打巴掌、癱瘓國會，他多次到南投縣，縣長林明溱從未現身，反倒是蔡培慧多次到行政院為南投爭取建設經費。蔡培慧爭取中興大學、工研院中分院到中興新村，認真實在的為南投做事，因此就要讓這種會做事、又實在的人當縣長。

將拜訪中小企業、與各地青年座談

蔡培慧表示，自己是在魚池鄉農村由阿公、阿嬤養大的孩子，半工半讀讀到博士，很早就想回南投縣工作，但家境不好、沒有背景，當時要返鄉工作並不容易，直到九二一大地震才返鄉，陸續在仁愛鄉公所、九二一震災重建基金會做事，回南投縣做了八年多的重建工作，這些年的經驗讓她知道，很多規畫常以都市計畫為主，鄉村的規畫卻被忽略，她若當選縣長一定會把這件事做好。

蔡培慧也說，大家都說南投縣十多年來沒進步，因此她一定要出來為大家做事，讓南投變得更進步、更美好。選前剩不到五十天的日子裡將做三件事，一是踏遍全縣每一村里，聽到民眾的心聲，作為自己政策白皮書的修正意見；二是拜訪中小企業、上市櫃大企業，提升工業基礎讓生物科技、智慧半導體科技一步一步引進南投；第三件事是到每一鄉鎮市與青年座談，了解年輕人的需求，未來會施設適當娛樂設施、跨區域連結、協助年輕人創業與就業。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法