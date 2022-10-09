為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　南投縣

    南投茶博演唱會 民歌手接力獻藝

    南投茶博白天熱鬧登場，昨晚在中興新村親情公園則有一場民歌演唱會，吸引許多民眾聆賞。（南投縣府提供）

    南投茶博白天熱鬧登場，昨晚在中興新村親情公園則有一場民歌演唱會，吸引許多民眾聆賞。（南投縣府提供）

    2022/10/09 05:30

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕為期九天的南投世界茶業博覽會昨日起在中興新村登場，今年虎年以「壺裡好茶」為主題，除有千人茶會、千人擂茶、千人野餐外，並新增「歷代茶侍~虎滋味」茶會，昨日下午三百個茶席由穿著不同朝代古裝的司茶人展現茶藝，彷彿走進時光隧道。

    去年因疫情停辦一年的南投世界茶業博覽會，昨日起一連九天在中興大操場舉辦，今年新增「玫瑰花茶館」、「臺灣茶風味館」兩大主題場館。會場有三十一個茶館，供愛茶人士參觀，還有三八六個茶攤可以逛。

    雙十節三天連假下午，接連舉辦「歷代茶侍~虎滋味」茶會、千人茶會和千人擂茶，昨日下午登場的是首次舉辦的「歷代茶侍~虎滋味」茶會，現場有三百個茶席，每個茶席的司茶人穿著不同朝代的古裝，老中青幼不同世代展現不同朝代的茶道和茶侍特色。

    在中興大操場另一端也有「南投巧克力咖啡節」開幕，擔任代言人的「亞洲環球小姐」選美賽拿到才藝第一名等獎項的高曼容，也到場與縣長林明溱一起推薦南投縣優質的咖啡和巧克力。

    昨晚在親情公園還有民歌演唱會，由涂佩岑擔任主持人，邀請到黑色島民、MVP迷霧森林、南方二重唱、殷正洋、于台煙、曾淑勤、王海玲、李明德及王瑞瑜等知名歌手接力演出，吸引上千民眾聆賞。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    南投縣今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播