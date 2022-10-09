南投茶博演唱會 民歌手接力獻藝

南投茶博白天熱鬧登場，昨晚在中興新村親情公園則有一場民歌演唱會，吸引許多民眾聆賞。（南投縣府提供）

2022/10/09 05:30

〔記者陳鳳麗／南投報導〕為期九天的南投世界茶業博覽會昨日起在中興新村登場，今年虎年以「壺裡好茶」為主題，除有千人茶會、千人擂茶、千人野餐外，並新增「歷代茶侍~虎滋味」茶會，昨日下午三百個茶席由穿著不同朝代古裝的司茶人展現茶藝，彷彿走進時光隧道。

去年因疫情停辦一年的南投世界茶業博覽會，昨日起一連九天在中興大操場舉辦，今年新增「玫瑰花茶館」、「臺灣茶風味館」兩大主題場館。會場有三十一個茶館，供愛茶人士參觀，還有三八六個茶攤可以逛。

雙十節三天連假下午，接連舉辦「歷代茶侍~虎滋味」茶會、千人茶會和千人擂茶，昨日下午登場的是首次舉辦的「歷代茶侍~虎滋味」茶會，現場有三百個茶席，每個茶席的司茶人穿著不同朝代的古裝，老中青幼不同世代展現不同朝代的茶道和茶侍特色。

在中興大操場另一端也有「南投巧克力咖啡節」開幕，擔任代言人的「亞洲環球小姐」選美賽拿到才藝第一名等獎項的高曼容，也到場與縣長林明溱一起推薦南投縣優質的咖啡和巧克力。

昨晚在親情公園還有民歌演唱會，由涂佩岑擔任主持人，邀請到黑色島民、MVP迷霧森林、南方二重唱、殷正洋、于台煙、曾淑勤、王海玲、李明德及王瑞瑜等知名歌手接力演出，吸引上千民眾聆賞。

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