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    首頁　>　南投縣

    信義設戰堡 蔡培慧端10大原民政見

    民進黨南投縣長參選人蔡培慧（右四），昨在信義鄉成立競選服務處，地方仕紳到場力挺。（蔡培慧團隊提供）

    民進黨南投縣長參選人蔡培慧（右四），昨在信義鄉成立競選服務處，地方仕紳到場力挺。（蔡培慧團隊提供）

    2022/10/08 05:30

    拚原鄉升級 將照顧老幼、協助青創、穩定灌溉供水、推小黃公車

    〔記者劉濱銓／南投報導〕民進黨南投縣長參選人蔡培慧，昨在信義鄉成立競選服務處，蔡培慧表示，原鄉要升級，她推出十大政見，要照顧原鄉老幼、協助青創與就業，穩定灌溉供水，推行小黃公車、敬老卡繳健保費，完善運動空間，要務實建設地方，讓原鄉全方位升級。

    蔡培慧信義鄉競選服務處昨成立，競總主委林吉郎、副主委林耘生，縣議員王秋淑、黨內縣議員參選人林良政及前原民會主委、信義鄉競選服務處副主委尤哈尼等人都到場，現場吸引上百人參加，場面熱絡。

    推動敬老卡可搭小黃、繳健保費

    蔡培慧表示，原鄉地處偏遠，民眾若不會開車，只能仰賴公車，為補足公車不足，當選將推動小黃公車，讓計程車走公車路線，但只收公車票價，還能協助行動不便者，解決到目的地的最後一哩路，惟小黃公車在其他縣市也有做，但林明溱八年縣長任內卻不做，讓人遺憾；並將推敬老卡可搭小黃、繳健保費，加強托育，讓老幼能共學，傳承生活母語與文化。

    此外，將引進工研院資源，協助青年創業，例如改良農作品種，並增加安心上工名額，工作內容不再只限環境維護，還將增加母語教學、長者訪視等，促進社區凝聚力。

    在農業方面，將持續加強灌溉設施，如已動工的羅娜村灌溉系統，之後在新鄉、愛國、自強等村落也會進行，並讓原鄉簡易自來水更穩定，讓家戶都有水可用。

    村落建運動操場 推廣多元運動

    蔡培慧指出，為改善原鄉體育空間，將在缺乏風雨球場的村落建設運動操場，增加其他球類運動項目，推廣多元運動，成立原住民諮詢委員會，邀請專家與原鄉仕紳耆老、青年、婦女參加，凝聚地方意見，由下而上反映，制定政策，解決原鄉問題，並推動原鄉觀光，由原民規劃深度旅遊，優化原鄉旅遊報名，讓旅行更具原鄉特色。

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