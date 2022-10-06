串聯周邊 蔡培慧推大日月潭觀巴

朝霧碼頭增加廣場空間，視野更加開闊。（記者劉濱銓攝）

2022/10/06 05:30

結合頭社活盆地、東光村「向天圳」等 讓遊客能享受深度旅遊

〔記者劉濱銓／南投報導〕日月潭朝霧碼頭昨舉辦翻新啟用典禮，不僅車位、腹地增加，也將有賣店、票亭，提供完善旅遊服務，出席啟用典禮的民進黨南投縣長參選人蔡培慧表示，當選縣長將推動大日月潭觀光巴士，串聯周邊鄉村，並讓電動船、SUP立式划槳，能與其他水上遊憩的綠色運動旅遊共榮發展。

朝霧碼頭舉辦翻新啟用典禮

朝霧碼頭翻新啟用典禮，昨由觀光局副局長周廷彰主持，出生於魚池頭社的蔡培慧、魚池鄉長劉啟帆、埔里鎮長廖志城及國民黨魚池鄉長參選人黃馨瑩等人都出席。

日月潭風景區管理處指出，朝霧碼頭先前腹地太小、遊憩功能受限，今年初進行整修，增加車位，延伸碼頭平台，創造廣場空間，將提供售票與購物服務，以及更寬廣的賞景視野，停車場另闢自行車道，維護單車族安全。

蔡：優化電動船 營造綠能旅遊

蔡培慧則表示，朝霧碼頭是潭區指標景點，為永續大日月潭地區觀光，當選縣長後將爭取並優化日月潭電動船政策，讓早期投入的業者，在電池更換有更友善的營運環境，並在政府補助下，吸引更多業者加入，營造環保綠能旅遊。

此外，將在日月潭周邊鄉村推動觀光巴士，串聯如頭社活盆地，以及日月潭水源頭東光村的「向天圳」旅行等，讓遊客乘著觀巴，就能享受深度旅遊。尤其近年SUP風行，潭區也是國際客喜愛的運動旅遊景點，未來會結合遊艇業，以及獨木舟、鴨子船等水上遊憩業，將綠色運動旅遊的餅做大，提升水上遊憩品質。

劉啟帆說，朝霧碼頭經整修，可提供更多車位，方便遊客駐足休憩景。

周廷彰也指出，朝霧碼頭在完成碼頭整建、提升功能後，將使日月潭八景更添亮點。

日月潭朝霧碼頭翻新啟用，民進黨南投縣長參選人蔡培慧（右）、埔里鎮長廖志城（左），一同在遊艇造景前合照紀念。 （記者劉濱銓攝）

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