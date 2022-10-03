草屯聯合競總成立 蔡培慧提10大政策

蔡培慧昨至埔里鎮舉辦社區座談會，提出多項政見，也強調今天會完整公布參選十大政策。（記者佟振國攝）

2022/10/03 05:30

〔記者佟振國／南投報導〕民進黨南投縣長參選人蔡培慧昨至埔里鎮舉行社區座談，提出興建社會住宅、推廣農業加工與結合綠能科技等多項議題，爭取鄉親支持，今天（三日）並將正式發表「綠科技．好生活．南投升級」政見白皮書，提出十大政策，讓南投脫胎換骨，大步向前。

今發表政見白皮書

蔡培慧昨天上午由爭取連任的埔里鎮長廖志城、議員參選人蘇昱誠等人陪同與埔里鄉親討論縣政藍圖，也向埔里鄉親宣布好消息，就是她在立委、行政院中部聯合服務中心執行長任內積極爭取利用台糖土地興建二百六十二戶社會住宅「公誠．安居」已經發包，預計二○二六年完工供青年或社會弱勢族群承租，周邊的綠地空間及一樓就是長照據點，非常方便。

爭取埔里社宅已發包

蔡培慧也表示，埔里農特產豐富，包括茭白筍、百香果等都是全國知名產業，未來也能利用市區台糖埔里食品部發展農產品加工區，同時引進環保綠能科技，將農業廢棄物變成有用資材，產製多項生活用品，嘉惠農民也增加在地就業機會。

邀各領域專業人士與會

蔡培慧今天上午十時並將在草屯聯合競選總部發表「綠科技．好生活．南投升級」政見白皮書，提出「十大政見」，在經濟發展、農業、交通、社會福利、醫療、觀光、教育、生態環境、文化、群族權益等方面，邀請各領域專業人士與會建構快樂希望新南投。

此外，蔡培慧與草屯鎮長參選人曾煌棊也在十月份的週六假日，於草屯鎮舉辦「親子同樂會」，邀請小丑魔術氣球、天使姐姐泡泡秀，和草屯鎮民共度愉快的週末假日。

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