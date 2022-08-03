民進黨︰「自家人」抄襲 朱視若無睹

國民黨主席朱立倫（資料照）

2022/08/03 05:30

〔記者陳昀、林良昇／台北報導〕國民黨猛攻民進黨桃園市長參選人林智堅論文爭議，黨主席朱立倫日前還自誇國民黨的候選人不靠花絮、做假、抄襲，實實在在，近日卻被接連爆出南投縣長參選人許淑華、副發言人兼台北市議員參選人林杏兒涉論文抄襲。民進黨昨痛斥，朱立倫不要只會說好聽話，卻對自家人的論文爭議視若無睹。國民黨則呼籲民進黨別再試圖以烏賊戰轉移焦點。

國民黨︰別以烏賊戰轉移焦點

民進黨發言人謝子涵表示，請朱立倫正視並誠實面對國民黨副發言人林杏兒及南投縣長參選人許淑華論文涉及抄襲一事，國民黨過去還曾提名同樣涉論文爭議的李眉蓁，朱立倫不要只會說好聽話，面對自己家提名人的爭議，卻視若無睹。

謝子涵指出，許淑華被爆出將南投縣政府研究報告「五鬼搬運」到自己二○○九年逢甲大學碩士論文，且沒有加註引述來源，許對於媒體質疑沒正面回應，反倒是當年負責研究報告的作者謝百傑，出面說是自己將尚未公開發表的文章給許淑華參考，許到底是抄襲還是有槍手代寫？須公開向社會大眾說明，更不該拿林智堅當藉口開脫，請用和林智堅相同的標準，將所有資料攤在陽光下，接受檢視。

謝子涵表示，若依照謝百傑所述，是他將未公開的文章給許淑華參考，按國民黨指控林智堅的邏輯來看，許淑華不但涉及抄襲，南投縣政府及謝百傑是否涉嫌公器私用？同樣必須接受檢驗，國民黨面臨林杏兒、許淑華接連爆發抄襲疑雲，國民黨難道是雙重標準，不用說明嗎？國民黨文傳會副主委王鴻薇應該即刻檢舉林杏兒與許淑華論文，否則就證明之前動作只是選舉造勢。

針對民進黨的質疑，國民黨文傳會副主委林家興昨回應指出，當事人林杏兒與許淑華皆已表示將自請召開學術倫理審定委員會，同時願意親自出席說明，呼籲民進黨桃園市長參選人林智堅應比照辦理，也呼籲民進黨別再試圖以烏賊戰轉移焦點。

林家興強調，國民黨呼籲林智堅勇於面對，學學國民黨參選人，坦蕩到學倫會直球面對、好好說明，否則只會讓外界更懷疑林智堅的政治誠信與智慧。

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