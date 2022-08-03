論文段落未註明出處 許淑華認疏忽

國民黨南投縣長參選人許淑華（中）昨回應論文風波。（記者佟振國攝）

2022/08/03 05:30

論文整體上有瑕疵 但對原創性深具信心

〔記者謝介裕、佟振國、蘇孟娟／綜合報導〕針對碩士論文涉及抄襲，國民黨南投縣長參選人許淑華昨現身回應，強調論文在概論、文獻回顧部分是引用未發表文章，有些段落未註明出處，承認是個人的疏忽，雖在論文整體上有瑕疵，但對論文主體、原創性深具信心，也透過辦公室發文逢甲大學，依據學術倫理規範來調查及比對其論文，屆時一定配合出席說明，是否抄襲絕對不是民進黨說了算。

發文逢甲大學 調查比對其論文

逢甲大學則表示，學校兩年多來均未曾接獲任何檢舉，目前尚未收到許淑華方面相關文件，若接獲文件將依規定程序辦理。

許淑華表示，民進黨及外界對其就讀逢甲大學碩士論文的質疑，她在一年多前即曾說明，就是在論文概論及文獻回顧部分，當時引用未發表的文章，在部分段落並未註明出處，經媒體詢問後有請教老師，雖是未發表的文章，但仍應註明出處，也承認確是個人的疏忽。

許淑華說，其論文主體是市長任內辦理「南投意麵節」、黑葉荔枝的推展，都是自己發想出來的，對論文的主體性、原創性非常有信心，已正式透過立委辦公室發出公文給逢甲大學，希望學校主動針對其論文進行審查與釐清，並沒有對謝百傑施壓或代筆的問題，若有需要親自到學校做說明也一定會出席，等學校有完整的結果會對外說明。

許淑華話鋒一轉表示，民進黨桃園市長參選人林智堅，因涉嫌中華大學及台灣大學兩本碩士學術論文抄襲情事，未能止血，甚至於影響到民進黨全國選情，民進黨便開始進行全國性的烏賊戰術，針對她的論文進行無差別的潑墨攻擊，藉此幫助深陷「雙論文門」及「新竹球場醜聞」的林智堅轉移焦點；許強調，民進黨打她的論文是救不了林智堅，也挽救不了蔡培慧委靡選情。

至於民進黨南投縣議員參選人曾琮愷指她用立委辦公室名義發文學校就碩論爭議調查，而非以個人具名申請，恐有打假球之嫌，許則不予回應。

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