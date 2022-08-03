《埔里鎮長藍綠對決》藍推鎮代黃敏聰 挑戰鎮長廖志城

2022/08/03 05:30

〔記者佟振國／南投報導〕距離年底選戰只剩三個多月，國民黨南投縣黨部昨天宣布徵召埔里鎮民代表黃敏聰參選埔里鎮長，人選懸而未決難題終告解除，面對現任民進黨鎮長廖志城，黃敏聰坦言「很硬」、「很難打」，但會全力以赴；廖志城則強調，有競爭才會有進步，四年一次的考試，鎮民就是最好的老師，就交給鄉親來打分數。

黃坦言選戰不好打 會全力以赴

埔里鎮人口近八萬人，是縣內第三大鄉鎮，二○一八年鎮長選舉民進黨提名的廖志城勝出，首次在埔里鎮執政，今年底強勢尋求連任，國民黨方面人選遲遲無法敲定，眼看選戰只剩三個多月，也令藍營人士焦急。

國民黨南投縣黨部昨天下午召開記者會，宣布徵召現任鎮民代表黃敏聰參選，黃敏聰今年五十五歲，二○一八年首次當選第二選區鎮民代表，在地服務頗獲好評，經過多次徵詢協調，決定出馬角逐鎮長，黨籍立委馬文君、許淑華及五名議員、多名鎮代、里長到場力挺，黃敏聰坦言，年底鎮長選戰真的很不好打，但會全力以赴，與縣長參選人許淑華配合打好選戰，也願與對手來場君子之爭。

鎮長廖志城：由鄉親來打分數

得知對手終於揭曉，廖志城展現風度，稱讚黃敏聰的服務積極、認真監督鎮政，但也強調有競爭才會有進步，表示自己擔任鎮長三年多來，全力推動社區營造、社會福利、文化藝文、觀光、農業、環保等成績單，四年一次的選舉就是考試，鎮民就是最嚴格的老師，一切就交由鄉親來打分數。

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