《南投》捲葉節蟎爆發 埔里茭白筍恐減產二、三成

近來高溫炎熱，導致埔里鎮茭白筍捲葉節蟎數量暴增，其體型細小，隨風飄散，農民防治增添難度。（記者佟振國攝）

2022/08/02 05:30

〔記者佟振國／南投報導〕夏、秋季為茭白筍盛產期，但近來高溫炎熱，全台最大產區的南投縣埔里鎮捲葉節蟎數量暴增，農委會台中區農業改良場發出警訊，呼籲農民加強防治，但農民表示，捲葉節蟎體型細小，能隨風飄散，防治不易，會吸取葉片汁液導致捲曲影響光合作用，這波危害估計產量減損二、三成，可能影響即將到來的中秋節旺季供需。

體型細小隨風飄散難防治

台中區農改場表示，茭白筍捲葉節蟎體型非常細小，僅約○．○二公分，偏好聚集在茭白筍葉片表面凹槽處刺吸汁液，破壞葉部組織，尤其高溫少雨下，捲葉節蟎繁殖速度快，族群數量大量增長，遭危害的葉片會由外向內捲曲，影響葉片正常光合作用，導致茭白筍產量減損。

台中農改場強調，當捲葉節蟎密度達到每個葉片超過五十隻的臨界值，茭白筍新葉由外向內捲曲時開始施藥，必要時隔七天再施藥一次，連續二次，農民可選用包括八十％可濕性硫黃粉劑四百倍、五十％撲滅松乳劑一千倍或二％阿巴汀乳劑二千倍等藥劑加強防治。

農改場籲新葉內捲時開始施藥

農民無奈表示，茭白筍捲葉節蟎近幾年都有危害紀錄，且有愈來愈嚴重趨勢，主要還是夏季屢飆高溫，牠小到肉眼難視，會隨風飄散傳播，加上刺吸葉片汁液導致捲曲後，更易於捲葉節蟎躲藏，只能儘量防除，估計這波危害導致產量減少約二、三成。

九月九日起就是中秋節三天連假，茭白筍是中秋烤肉頗受歡迎的健康食材，中秋期間市場需求量大，許多農民將產期調節，準備中秋節前採收，目前茭白筍產量青黃不接，市場批發價每公斤上探一百廿元，如果蟲害影響減產加劇，可能也會衝擊中秋節旺季供需，價格恐怕也會上揚。

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