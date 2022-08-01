南投》催生國6延伸環 南投促進會雙軌並行

國六延伸環南投促進會長林永鴻（前排右四）在國道六號延伸環狀道路興建案說明會後，與民眾合照比出「讚！」手勢。（記者謝介裕攝）

2022/08/01 05:30

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣國六延伸環南投促進會前晚首度在水里鄉召開國道六號延伸環狀道路興建案（簡稱國六延伸環興建案）說明會，希望能鼓勵民眾認同並參連署，讓該案列入公投案，前晚的說明會，地方民眾參與踴躍，促進會會長林永鴻說，首場說明會算是為該案納入公投計畫跨出成功的第一步。

一邊開說明會一邊聯署

國六延伸環南投促進會長林永鴻指出，南投縣依地理特性，區分烏溪六鄉鎮及濁水溪七鄉鎮市，國道六號沿烏溪河岸闢建完工啟用後，草屯、國姓、埔里、魚池等烏溪線鄉鎮，往來時間大幅縮減，也拉近城鄉之間差距，因此才成立促進會，積極推動國六延伸至濁水溪線，並在水里首場說明會中，進一步提出設置魚池、水信（水里及信義交界處）、集鹿（集集及鹿谷交界處）及名社（名間及社寮交界處）等四條交流道的細部規劃，盼突破區域限制，帶動地方觀光、產業、經濟發展。

再視民意申請公投時間

林永鴻說，促進會希望經由民眾公投來促成興建案實現，而依南投縣公民投票自治條例相關規定，公民投票案連署人數，應達提案時最近一次縣長選舉人總數的五％以上門檻，縣府才予以受理，並就提案內容符不符合公民投票中的適用事項進行後續審核。

林永鴻也提到，在二○一八年縣長選舉，當時具有投票權的選舉人數為四十一萬三千餘人，換算下來，至少須二萬零六百六十六人參與聯署才能達到納入公投的門檻，目前打算以一邊召開說明會、一邊辦理聯署方式雙軌進行，再視民意決定後，向縣府正式提出公投申請的時間。

日後將在各鄉鎮持續辦理說明會，傾聽縣內廣大民眾的想法及看法，盼以民意的力量督促政府正視交通與產經發展等相關問題。

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