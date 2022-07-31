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    首頁　>　南投縣

    南投戲院放映機變郵筒 代牽姻緣線

    南投戲院第三代接班人蔡杰峰發揮創意，將約五十年歷史的老式放映機改造成「有映郵筒」。 （記者謝介裕攝）

    南投戲院第三代接班人蔡杰峰發揮創意，將約五十年歷史的老式放映機改造成「有映郵筒」。 （記者謝介裕攝）

    2022/07/31 05:30

    〔記者謝介裕／南投報導〕南投市有百年歷史的「南投戲院」，將使用約半世紀、已報廢的老式放映機，改造成全台獨一無二的「放映機郵筒」，並取名「有映郵筒」，象徵「有求必應，祈願通天」之意，昨舉行啟用典禮，慈善宮人員扮月老仙君到場發放紅線及姻緣糖，賦予老式放映機新使命，也祝福天下有情人終成眷屬。

    「有映郵筒」啟用吸引人潮

    南投戲院昨日上午即出現排人潮，排隊的人多為了求得好姻緣而來，原來是戲院在「有映郵筒」啟用典禮中，配合即將到來的七夕情人節，由慈善宮人員身穿月老人偶裝發給民眾紅線及姻緣糖，並引領民眾填寫月老靈卡等信件，再投遞到「有映郵筒」。

    七夕前郵差收件呈稟月老

    南投戲院第三代接班人蔡杰峰表示，不忍服役近五十年的老式放映機變成廢鐵，遂與鐵工師傅腦力激盪，將之改造為實際可用的郵筒，豎立於售票處，並舉辦七夕情人節活動，民眾投遞至「有映郵筒」的信件，慈善宮將派月老郵差專車前來收件，並在七夕前，依道教傳統儀式呈稟宮廟奉侍的月老仙君，代替民眾向月老求取好姻緣，盼能如願找到另一半。

    活化老機器 戲院第三代發想

    南投市過去最多曾有四家戲院，目前僅剩一九二○年營運的南投戲院。蔡杰峰說，經營戲院已不再侷限於商業或娛樂考量，更是一種責任、使命及文化傳承，如何將「老生命」活成「新型態」，也是這間百年戲院一直在思考、解答的課題，藉「有映郵筒」活動提醒自己不要忘記老戲院的精神—用改變、創新突破困境，努力活下去，不要被時代淘汰。

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