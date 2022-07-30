《南投》草屯鎮朝清宮鑄媽祖銅像 蔡總統明贈匾

草屯鎮朝清宮太歲殿上方的媽祖神像高十一．九公尺，連同大理石基座為十二．五公尺，號稱是世界最大純銅媽祖神像。（記者佟振國攝）

2022/07/30 05:30

斥資近三千萬、高十二．五公尺 世界最大純銅媽祖神像 八月卅一日開光安座

〔記者佟振國／南 投報導〕被稱「草屯媽」的南投縣草屯鎮朝清宮媽祖廟，二年前新建太歲殿，並斥資近三千萬元，在上方設置高十一．九公尺純銅鑄媽祖像，連同大理石基座達十二．五公尺，已接近完工階段，廟方訂八月卅一日正式開光安座啟用，將是世界最大純銅媽祖神像，近來已吸引不少民眾搶先朝聖拍照，總統蔡英文也將於七月卅一日（週日）下午來參拜媽祖，並為贈匾揭牌。

廟方二年前委外鑄造

草屯鎮朝清宮供奉主神媽祖，由鹿港天后宮湄洲天上聖母分靈，從一九六○年代起，即在地方救苦解厄，香火鼎盛，是草屯重要信仰中心之一，廟方二年前在主殿旁新建一座太歲殿，上方設置一尊純銅鑄造的媽祖神像。

朝清宮這座純銅媽祖像高十一．九公尺，若連同大理石基座高達十二．五公尺，近幾年因銅價飆漲，估計純銅媽祖像造價近三千萬元，神像各部先在海外鑄造，再運回台灣組裝，原本計劃今年農曆三月媽祖聖誕時一併完工啟用，受疫情影響，貨櫃海運塞港而延期四個多月，目前銅像主體已完成，正進行最後的外觀拋光作業，訂八月卅一日正式開光安座，將是世界最大的純銅媽祖神像。

親揭「深仁厚澤」匾額

總統蔡英文先前即想到朝清宮拜「草屯媽」，後因疫情暫緩，今年一月間透過民進黨縣長參選人蔡培慧轉贈「深仁厚澤」書法作品，由廟方製成匾額，明天週日下午二時，將在廟前廣場舉行揭匾儀式，蔡總統將蒞臨參拜。

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