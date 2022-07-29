省道台十六線週六試行砂石車 陳紀衡爆有門神

省道台十六線週六試行砂石車與試行喊停爭議，集集鎮長陳紀衡質疑南投縣政府內有「門神」從中運作。 （記者劉濱銓攝）

2022/07/29 05:30

點名縣府機要邱紹偉讓試行屢獲延長 邱：是各單位合議決定

〔記者劉濱銓／南投報導〕省道台十六線南投縣集集段，南投縣政府七月初延長試行砂石車週六開上路，集集鎮長陳紀衡昨召開「砂石車假日通行無限延長」記者會，爆料質疑具有砂石業背景的縣府機要秘書邱紹偉，是否為砂石業「門神」，才讓試行屢獲延長，對此，邱紹偉回應，任職縣府均依法行政，並無所稱情事，陳紀衡擔任民進黨南投縣長參選人蔡培慧團隊發言人，卻散播不實謠言，不排除提告。

陳：邱具砂石公司董事身分

陳紀衡表示，鎮公所屢次反對砂石車週六開上路，但縣府仍堅持執行，廿七日他發出採訪通知質疑縣府內有「門神」後，縣府當天就火速收回成命，難道是縣府心虛？到底邱紹偉有無介入延長試行？

陳紀衡並質疑邱出身砂石業，家族仍在經營砂石，但邱進入縣府當機要，仍具砂石公司董事身分，恐違反公務人員利益迴避，且邱任職期間，其家族砂石業有關違反環保稽查均「歸零」，其中關聯縣府需說明，至於邱喊提告，由於他的發言皆有所本，他可受公評。

邱批陳散播謠言 選舉操作

邱紹偉回應，擔任機要本就會參與各項會勘，但並未參與道安會報，有關試行延長，都是會議中「各單位合議」決定，並質疑陳擔任蔡培慧團隊發言人，竟用公所資源召開記者會，甚至以「門神之說」散播謠言，進行選舉操作。

縣府：停止試行 考量疫情趨緩車輛增加

縣府則澄清，廿七日宣布停止試行，單純是考量疫情趨緩、出遊車輛增加，為防交通壅塞才喊停，陳召開「砂石車假日通行無期延長」記者會，明顯是誣指，台十六線曾試辦週六通行砂石車，但絕無「無限期延長」，陳儼然是公然散播讓大眾反感與擔憂的假訊息，至於「縣府內有門神？」，明顯是無事實根據的臆測，縣府依法用人、行政，如有問題歡迎檢舉調查。

省道台十六線週六試行砂石車與試行喊停爭議，集集鎮長陳紀衡質疑南投縣政府內有「門神」從中運作。 （記者劉濱銓攝）

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