名間茶文化主題館獲獎 打卡送好康

參山國家風景區管理處「茶文化主題館」中，特別以台灣地圖說明茶產業情形。（參山處提供）

2022/07/27 05:30

松柏嶺遊客中心改造 榮獲法國NDA設計獎室內設計類銀獎

〔記者謝介裕／名間報導〕南投縣名間鄉茶葉種植面積達二千多公頃，居全台之冠，觀光局參山國家風景區管理處（簡稱參山處），將位於名間鄉的松柏嶺遊客中心改造為茶文化主題館，不但為觀光及茶產業注入新活力，也榮獲二○二二年法國NOVUM DESIGN AWARD （簡稱NDA）室內設計類「銀獎」，參山處特別推出「打卡送好康」活動，與各界一起分享得獎的榮耀與喜悅。

介紹茶產業發展歷程 還有互動體驗

松柏嶺遊客中心於一九九六年底落成啟用，迄今已有二十五年歷史，因內部空間狹小老舊，參山處遂於去年重新規劃設計，並邀請在地書法藝術家謝坤山書寫「遊客中心」墨寶，製成入口木製牌匾，以融入在地茶文化及藝術。

而茶文化主題館最大特色就是互動體驗設施，除「松柏長青茶區」與「台灣茶區」介紹茶產業重要發展歷程外，還有「茶薰六覺體驗區」，標榜以大碗公盛茶湯，進行臉部薰蒸及茶面膜SPA體驗，提供視覺、嗅覺、味覺、聽覺、觸覺及意覺等六覺饗宴。

參山處長曹忠猷表示，松柏嶺遊客中心定位為「茶文化主題館」，透過室內改造和路線規劃，於去年十月落成啟用後，成為外界了解、接觸茶知識和茶文化的重要平台，近日榮獲法國NDA設計獎室內設計類「銀獎」。

評審人員指出，茶文化主題館跳脫公部門冷冰冰及刻板的框架，入口處手端茶具的人偶，充分展現「奉茶」文化及主題性設計美學，且位在台灣重要茶區，更傳達出「茶」的精緻內涵與藝術性特質，符合在地生活、生態、生產及美學的「三生一美」，是獲獎的關鍵。

八月一日至十五日 打卡前一百名有禮物

因此，參山處推出「打卡送好康」活動，從八月一日至十五日止，遊客只要在「茶文化主題館」拍照上傳臉書、打卡並Tag 三位好友，每日前一百名可獲贈特製小茶球及茶文化主題館資料夾，前十名更可參加「茶薰六覺」的六感體驗。

參山國家風景區管理處位於南投縣名間鄉松柏嶺遊客中心的「茶文化主題館」，可見木製牌匾藝術牆，以及人偶端茶的「奉茶」文化，十分特別。（記者謝介裕攝）

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