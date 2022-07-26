贏回南投 蔡培慧率議員、鄉鎮長選將誓師

集集鎮長陳紀衡（左）出任蔡培慧（右）參選南投縣長競選總部發言人。（蔡培慧競選總部提供）

2022/07/26 05:30

在南投市營盤里七將軍廟前舉行 賴清德、陳時中錄影表達祝福

〔記者陳鳳麗、謝介裕／南投報導〕民進黨南投縣長參選人蔡培慧昨日率該黨縣議員、鄉鎮市長參選人，在南投市營盤里七將軍廟前舉行誓師大會，以行動象徵「營（贏）回南投，全盤皆贏」，副總統賴清德已答應出任其競選總部榮譽主委，蔡培慧並宣布，集集鎮長陳紀衡出任總部發言人，前魚池鄉長陳錦倫擔任總幹事，其他競選幹部將在十三鄉鎮市負責人都確定後一併公布。

賴清德出任總部榮譽主委

副總統賴清德及台北市長參選人陳時中，昨日均錄影表達祝福，賴清德更以蔡培慧競選總部榮譽主委的身分，籲請支持「台灣隊」、支持「南投隊」的南投縣民眾，把票投給蔡培慧及民進黨推出的鄉鎮市長及縣議員、鄉鎮市民代表，讓「南投隊」不只選上南投縣長，且能打出全壘打。

蔡培慧在「團結前行、南投升級」誓師大會中表示，在競選總部成立前，先與黨籍鄉鎮市長、縣議員參選人誓師，就是展現「南投隊」的團結氣勢和「營（贏）回南投，全盤皆贏」的決心，除了請到副總統賴清德擔任競選總部榮譽主委外，現任集集鎮長陳紀衡將擔任發言人，競選總幹事由前魚池鄉長陳錦倫出任。

視覺設計出爐 盼掃除「烏漉木製」

蔡培慧說，此次競選也著重視覺設計，像背心以白色為底代表光明正大，字體選用墨綠、橘色，象徵南投這片土地如太陽升起般有光明的未來，也凸顯年底的選舉，是「過去」和「未來」的選戰，必須掃除以前的「烏漉木製」（粗製濫造之意）。

昨日的誓師大會，除立委羅美玲到場外，尋求連任埔里鎮長的廖志城，及南投市長參選人賴燕雪、草屯鎮長參選人曾煌棊、名間鄉長參選人陳翰立、集集鎮長參選人陳昭煜、水里鄉長參選人葉銘豐，以及縣議員參選人廖梓佑、王秋淑、陳宜君、葉仁創、楊玉秀、林良政、陳玉鈴、李帛璋、曾琮愷、沈夙崢、吳棋楠、蘇昱誠等人都到場。

民進黨南投縣長參選人蔡培慧（前排右四）與該黨鄉鎮市長、縣議員參選人在南投市營盤口舉行誓師大會，希望能「贏全盤」。（蔡培慧競選總部提供）

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