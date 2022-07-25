《南投》九九峰動物樂園 試營運免費湧人潮

九九峰動物樂園的「恐龍之丘」還有會動的恐龍，宛如電影「侏儸紀公園」場景，十分吸睛。 （記者佟振國攝）

2022/07/25 05:30

耗時8年 斥資7億打造 昨聯外道一度塞爆 8月中、下旬開幕

〔記者佟振國／南投報導〕耗時八年、斥資逾新台幣七億打造的南投縣草屯鎮九九峰動物樂園，昨天上午剪綵後試營運，當日免費開放入園一天，吸引大批民眾搶先參觀體驗，一度造成聯外道路鄉道投十四線富頂路一段塞爆，縣長林明溱表示，投十四線已計劃年底進行拓寬改善，縣府也積極開闢九九峰遊憩園區，他也拋出希望未來兩大園區透過觀光纜車串聯的想法，除了節省遊客交通時間，也能帶動地方觀光發展。

縣府擬闢遊憩園區 纜車串聯

草屯鎮九九峰動物樂園面積廣達廿公頃，第一期十二公頃建置完成，並在今年五月母親節期間限草屯鎮民預約登記免費入園參觀，當時五天即吸引上萬人次造訪，經過二個多月整備，昨天上午舉行剪綵及試營運，董事長游家富表示，預計八月中、下旬正式開幕。

昨天也是正式開幕前最後一次開放民眾免費入園，上午八時過後園區停車位即已爆滿，聯外道路兩側白線也停滿車輛，車輛還是不斷湧入，警方則在富頂路與富中路口實施交通管制，車輛只出不進，不少民眾頂著豔陽步行廿分鐘才抵達園區，就為搶先參觀體驗號稱亞洲規模最大鳥類主題動物園。

鳥禽品種多樣 達四、五十種

九九峰動物樂園現階段動物種類約七十多種，單是鳥禽品種即達四、五十種，未來將持續引進，同時飼養袋鼠、狐獴、羊駝、迷你馬等可愛動物，為讓鳥類有空間飛行，遊客能近距離欣賞，特別打造四座天網鳥籠，園區「恐龍之丘」還有會動的恐龍，宛如電影「侏儸紀公園」場景，十分吸睛。

預計開園後 成人票五百五十元

九九峰動物樂園預計票價成人票五百五十元、優待票四百五十元、學童票三百五十元，線上購票再優惠五十元，票價會在開幕前做最後確認。

草屯鎮九九峰動物樂園剪綵後，大批民眾趕著進入參觀。（記者佟振國攝）

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