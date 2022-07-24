為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　南投縣

    營造宜居埔里 逾百志工認養14街道

    南投縣埔里鎮「枇杷好環境」行動，希望能複製至其他各里、社區，成為全民運動。（記者佟振國攝）

    南投縣埔里鎮「枇杷好環境」行動，希望能複製至其他各里、社區，成為全民運動。（記者佟振國攝）

    2022/07/24 05:30

    〔記者佟振國／南投報導〕希望能變全民運動！南投縣埔里鎮公所、Feeling18巧克力工房、暨大水沙連人社中心共同推動「枇杷好環境」行動，號召枇杷里與所在的枇杷、慈恩社區一百廿名環保志工認養里內十四條主要街道，至少每週三至五天都有志工輪班維護街道整潔，同時推動垃圾減量，廚餘製作酵素、堆肥及飼養黑水虻，未來也希望複製到其他社區推動，讓埔里成為更友善環境的宜居山城。

    枇杷好環境 街道認養大會師

    Feeling18巧克力工房董事長茆晉 長期關心鄰里社區環境清潔，延續「營造鄰里好環境」的精神，號召枇杷里及里內的枇杷、慈恩社區發展協會，也邀請埔里公所、暨大人社中心指導，以埔里產官學社之力共同推動「枇杷好環境」行動，昨天舉行街道認養大會師。

    里長潘鐵國、枇杷社區理事長余成勳、慈恩社區理事長陳炫魁共招募一百廿名志工，認養枇杷里十四條主要街道，每條街道每週至少三天多則五天，都有志工當「值日生」，每條道路起、迄點都有志工姓名的認養牌，透過綿密的任務分工，巡視與維護街道整潔。

    拚觀光 盼帶動其他社區參與

    茆晉 表示，身為埔里產業界一份子，也積極推動在地觀光發展，但基本之道必須營造良好的環境，讓遊客願意來埔里旅遊，除了街道環境改善提升，中長期則推動垃圾減量，鼓勵民眾用廚餘製作酵素、堆肥或飼養黑水虻，成為友善大地環境的養分，創造良性循環。

    鎮長廖志城也強調，全鎮卅三里有四十三支環保義工隊、一千二百名隊員，希望「枇杷好環境」的推動模式能複製到其他社區，帶動更多鄉親一同參與。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    南投縣今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播