營造宜居埔里 逾百志工認養14街道

南投縣埔里鎮「枇杷好環境」行動，希望能複製至其他各里、社區，成為全民運動。（記者佟振國攝）

2022/07/24 05:30

〔記者佟振國／南投報導〕希望能變全民運動！南投縣埔里鎮公所、Feeling18巧克力工房、暨大水沙連人社中心共同推動「枇杷好環境」行動，號召枇杷里與所在的枇杷、慈恩社區一百廿名環保志工認養里內十四條主要街道，至少每週三至五天都有志工輪班維護街道整潔，同時推動垃圾減量，廚餘製作酵素、堆肥及飼養黑水虻，未來也希望複製到其他社區推動，讓埔里成為更友善環境的宜居山城。

枇杷好環境 街道認養大會師

Feeling18巧克力工房董事長茆晉 長期關心鄰里社區環境清潔，延續「營造鄰里好環境」的精神，號召枇杷里及里內的枇杷、慈恩社區發展協會，也邀請埔里公所、暨大人社中心指導，以埔里產官學社之力共同推動「枇杷好環境」行動，昨天舉行街道認養大會師。

里長潘鐵國、枇杷社區理事長余成勳、慈恩社區理事長陳炫魁共招募一百廿名志工，認養枇杷里十四條主要街道，每條街道每週至少三天多則五天，都有志工當「值日生」，每條道路起、迄點都有志工姓名的認養牌，透過綿密的任務分工，巡視與維護街道整潔。

拚觀光 盼帶動其他社區參與

茆晉 表示，身為埔里產業界一份子，也積極推動在地觀光發展，但基本之道必須營造良好的環境，讓遊客願意來埔里旅遊，除了街道環境改善提升，中長期則推動垃圾減量，鼓勵民眾用廚餘製作酵素、堆肥或飼養黑水虻，成為友善大地環境的養分，創造良性循環。

鎮長廖志城也強調，全鎮卅三里有四十三支環保義工隊、一千二百名隊員，希望「枇杷好環境」的推動模式能複製到其他社區，帶動更多鄉親一同參與。

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