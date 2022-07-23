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    首頁　>　南投縣

    日管處單車贈獎路線 增中興新村、集集

    日月潭暑假推出「相揪來騎」單車旅遊打卡贈獎，只要拍照上傳臉書並貼文，就能參加抽獎，有機會獲得紀念品。（記者劉濱銓攝）

    日月潭暑假推出「相揪來騎」單車旅遊打卡贈獎，只要拍照上傳臉書並貼文，就能參加抽獎，有機會獲得紀念品。（記者劉濱銓攝）

    2022/07/23 05:30

    〔記者劉濱銓／南投報導〕暑假旅遊旺季到來，日月潭風景區管理處推出自行車道「相揪來騎」打卡贈獎，並將單車路網擴及中興新村、集集鎮等，遊客只要騎單車拍照上傳臉書貼文，就能參加抽獎，有機會拿到日月潭紀念品。另外，潭區暑假也有綠色消費優惠，凡自備餐具與盥洗備品，在潭區吃住都享折扣，還能抽iPad、掃地機器人等，預估活動可減少五萬個飲料杯。

    騎車拍照上傳臉書貼文 參加抽獎

    日管處表示，環潭自行車道曾獲CNN評選為全球十大最美自行車路線，為推廣大南投觀光圈，暑假推出的單車旅遊贈獎，也將單車路網擴大到中興新村、集集鎮。

    日前推出的「打卡贈獎」單車路線，包含潭區水社到文武廟的松柏崙段，現階段的「單車贈獎」路線則來到中興新村，持續到八月十五日，之後八月十六日會回到日月潭區，最後九月十六日前進集集鎮。

    遊客只要在活動期間騎乘指定路線，並到「日月潭國家風景區管理處」粉絲專頁貼出認證照片，就能獲得抽獎機會，贈品有隨身包、野餐墊、情侶款雙色棒球帽等，每條抽獎路線有二百個名額，盼讓更多遊客參與旅遊拿好康。

    無塑日月潭 備餐具、杯具享折扣

    另外，因應暑假遊客增多，南投縣政府與四十二家通過綠色產業認證的業者合作，推出「無塑日月潭．一起當個不塑之客」掃碼登錄抽獎活動，只要自備環保餐具吃飯、買飲料，或自備備品入住旅館，就能享折扣，還能掃碼抽iPad、掃地機器人等大獎，活動至八月底止。

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