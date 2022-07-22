北市議員許淑華 全力相挺蔡培慧

民進黨台北市議員許淑華（左）將以贈書南投鄉親方式，為同黨南投縣長參選人蔡培慧（右）拉抬聲勢。（擷取許淑華臉書）

2022/07/22 05:30

同姓名引網友熱議 許淑華支持蔡培慧翻轉南投 南投鄉親到許臉書留言可獲贈書

〔記者謝介裕／南投報導〕「我，許淑華不選南投縣長且全力支持蔡培慧…」，這段話PO上網後，引發網友熱議，連藍軍支持者也關心，原來這是與國民黨南投縣長參選人許淑華同名同姓的民進黨台北市議員許淑華，以此方式力挺黨內南投縣長參選人蔡培慧，並將送出三十本蔡培慧的新書，籲請南投鄉親全力支持蔡培慧當選縣長，改變南投。

出席蔡新書發表 許淑華感動貼文

民進黨南投縣長參選人蔡培慧日前舉辦「拔地而起的力量」新書發表會，台北市議員許淑華也到場，並有感而發在臉書PO文表示，蔡培慧為台灣這片土地獻出的一切，讓一直在台北都市生活的她深深感動。

蔡培慧來自南投偏鄉，北上求學裝備自己，九二一大地震後決心回鄉，為災民奔走重建家園，且為了推動農業食安及農業發展條例，從社運代表走進體制內擔任國會議員，為農民發聲、為農村而戰。

許淑華說，新書發表會時與蔡培慧一起走上街頭抗議的洪箱女士，細說自己與培慧努力幫助農民抗議爭取改變政策的過程，這段真實的故事感動不少朋友，當場眼眶泛紅，如今這位南投的女兒，在台北的國會殿堂守護土地與農業改革後，現在要承擔起更大的責任，將帶著專業與熱忱回到家鄉參選縣長。

許淑華強調，身為蔡培慧姊妹淘的她，也準備三十本「拔地而起的力量」新書要致贈南投鄉親，只要在其臉書留言處出示南投人「身分證字號為M」的證明（僅需身分證前幾碼即可），就有機會獲得該書，也呼籲大家返鄉投票，全力支持蔡培慧翻轉南投，不能讓地方勢力把持南投！

國民黨許淑華：會參選到底

國民黨南投縣長參選人許淑華陣營回應指其為選舉花招，雖然都叫「許淑華」，但國民黨立委許淑華不支持蔡培慧，且會參選南投縣長到底。

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