南投縣長 女力對決》許淑華知名度高 蔡培慧後勢有拚面

南投縣長 女力對決（資料照）

2022/07/19 05:30

〔記者陳鳳麗、謝介裕／南投報導〕南投縣長選舉首次出現兩位女性參選人對陣的選局，綠營徵召曾任不分區立委、行政院中部聯合服務中心執行長的蔡培慧，而藍營則提名擔任過縣議員、南投市長的現任立委許淑華參選。蔡培慧被認為形象正派優質，有執行力；許淑華則從政資歷深、地方扎根深，知名度高，兩人都對自己有信心，綠營人士認為蔡培慧人氣愈來愈高，後勢看好；藍營人士也對許淑華選情樂觀，但強調仍抱持謹慎態度。

蔡培慧是南投縣魚池鄉人，有台大農業博士學歷，擔任一屆不分區立委，二○二○年開始擔任行政院中部聯合服務中心執行長。她強調，自己是農家子弟，靠半工半讀唸到台大博士，抗壓性強，遇到困難有解決能力，不只在立委任內幫地方爭取很多建設，擔任中部聯合服務中心執行長時，更不分黨派為地方做各種建設，並讓中興大學到中興新村設分校、媒合國際級產業與在地廠家合作，可以帶領南投縣更進步繁榮。

許淑華是南投市人，父親許天送曾任南投市代會主席，耳濡目染下，至今已從政廿年，從縣議員、南投市長到立委，在地方扎根深，人脈廣，加上以「神力女超人」造型為韓國瑜助選而聲名大噪。許淑華表示，十三鄉鎮市她走了一遍又一遍，能「想民所想、苦民所苦」，透過地方同心協力做好為民服務工作，朝勝選之路努力，盼能繼續延續藍軍在南投執政。

南投縣綠營重要人士認為，蔡培慧是能力和人品俱佳的參選人，只是知名度較不如許淑華，但現在知名度和支持度都愈來愈高，加上中央的政策執行和照顧偏鄉及弱勢，讓地方有感，後勢看好。

國民黨南投縣黨部主委林儒彬則說，許淑華是各鄉鎮市黨部與外界聯繫的窗口之一，扮演母雞帶小雞的角色，目前收到的訊息顯示支持度勝於對手，大家都是用樂觀但謹慎的態度來面對。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法