《南投》溪頭涼爽吸人氣 日月潭天熱冷清

溪頭湧現避暑人潮，儘管園區公告停車位已滿，仍有車輛排隊等候入園。（記者謝介裕攝）

2022/07/18 05:30

〔記者謝介裕／南投報導〕昨日天氣炎熱，南投縣避暑勝地體感溫度僅廿三、四度的溪頭，一早即湧現人、車潮，但日月潭體感溫度高達三十多度，熱到連遊客也退避三舍。南投縣內最熱門的兩處景點，在同樣的星期假日遊客量出現落差，溪頭上午就達八千人，日月潭則只有三千五百人，可說是冷熱兩樣情。

八千人遊溪頭自然教育園區

隸屬台大實驗林管理處的溪頭自然教育園區，包括委外經營的停車場在內，園區最多可容納約一千五百部車輛，昨日上午七時開放入園後，上午十時許，園區即公告停車位巳滿，且已達遊客量上限八千人，園區內處處可見登山、健行人潮。

日月潭面不見船隻 商家哀嘆

同樣是知名景點的日月潭，昨日白天豔陽高照，潭面也出現「荷包蛋」般的倒映景觀，日月潭水庫彷彿變成大鍋爐，太陽像是被煮熟的蛋，酷熱程度可見一斑，從水社商圈來到伊達邵商圈，遊客稀稀落落，潭面也幾乎不見船隻遊湖，商家哀嘆「要怪只能怪天氣實在是太熱」，整天遊客數約三千五百人。

台大實驗林管理處表示，溪頭自然教育園區全票二百元，每天上午七時開放入園，下午五時後停止售票入園，目前也推出「星光票」，民眾只要在下午三至五時入園，便享有票價僅一百元的星光票優惠，且可透過手機掃描從自動售票機購票入園，不但節省在傳統人工售票口排隊等候的時間，也達到人車潮分流目的。

日月潭潭面出現太陽像荷包蛋倒映景觀。（記者謝介裕攝）

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