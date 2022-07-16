《南投》泳渡日月潭有缺額 潭區住房仍搶光

日月潭萬人泳渡復辦，今年報名罕見未額滿，不過泳渡也讓潭區飯店住宿幾乎搶光，連外圍鄉鎮飯店訂房率也破九成。（資料照，記者劉濱銓攝）

2022/07/16 05:30

〔記者劉濱銓／南投報導〕日月潭萬人泳渡七月報名開跑，昨日為最後一天，今年泳渡上限二萬人，惟截至昨日下午，完成繳費約一‧六萬多人，還有近三千多個缺額，成為泳渡少見未額滿的情況。縣府表示，因應防疫，泳渡不以人數為目標，即便未額滿，泳渡也已讓潭區飯店住宿幾乎搶光，就連外圍鄉鎮飯店訂房率也破九成，加上疫情趨緩、國旅補助上路，有助南投觀光復甦。

承辦泳渡的埔里四季早泳會表示，泳渡今年邁入第四十屆，泳渡自二○○六年首度破二萬人，之後每年大多都超過二萬人，若有未達二萬人，人數也都在一‧九萬人以上，人數最少是二○○八年約萬一‧八萬人，今年少到一‧六萬人，相當罕見。

即使人數未額滿，也不會延長報名，因為能在疫情衝擊下復辦泳渡，已經很不簡單，之後會致力做好防疫與泳渡安全，確保活動順利完成。

縣府表示，今年泳渡拉高防疫作為，且不以人數為目標，活動會增設消毒門等嚴格把關，力求降低疫情風險，另因泳渡復辦，潭區飯店訂房幾乎搶光，連周邊與外圍魚池鄉、埔里鎮等，飯店訂房率也都達九成至九成七，並引發外溢效應，連帶清境、溪頭訂房率也達五成左右，對南投暑假旅遊旺季來說，可說是一大助益。

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