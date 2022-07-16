《南投》武德殿重開放 「習字磚」藏環保智慧

南投文化園區重新對外開放，展示早期霧峰林家習字磚等古物。（記者張協昇攝）

2022/07/16 05:30

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣文化園區—歷史建築南投武德殿及其附屬建築群，歷經兩年多整修後，七月重新對外開放，園區也整理出收藏的文物進行展示，包括有台灣唯一現存早期霧峰林家習字磚及全台僅存唯二的陶棺等，部份已被文化局公告指定為古物，極具文化藝術欣賞價值。

南投縣文化局指出，文化園區展示的習字磚，係利用紅磚毛細孔吸水原理，作為書法重覆練習工具，在習字磚沾水書寫後，字體會慢慢消失，以節省紙張，為日治時期霧峰林家書法練習工具。

貢元匾為園區內歷史最久古物

至於陶棺則為日治時期南投陶器工廠製作，據說是立著燒，製作與燒成都需要非常高超的技巧，棺木形狀一邊較寬、一邊較窄，側邊浮雕「福」字，但棺蓋已佚失，只是當年陶棺雖然做成了，卻乏人問津宣告停產，目前全台只保存兩具陶棺。

此外，園區目前保存歷史最久的古物為「貢元匾」，為清代南投保康樂庄吳聯輝於咸豐八年（一八五八年）捐款給官府而取得「例貢生」獲頒的匾額；另展示日治時期南投陶藝大師劉樹枝創作的日本江戶時代後期思想家「二宮尊德」塑像。該塑像工法細膩、精巧、傳神，除具有藝術性價值，也彰顯台灣日治時期教育文化特色。

南投縣文化園區歷史建築南投武德殿，7月1日重新對外開放。 （記者張協昇攝）

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