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    日月潭電動船換購 連2年掛零

    日月潭補助電動船政策，因購置、養護成本高，以及疫情衝擊觀光，導致潭區換購電動船連2年掛零。（記者劉濱銓攝）

    日月潭補助電動船政策，因購置、養護成本高，以及疫情衝擊觀光，導致潭區換購電動船連2年掛零。（記者劉濱銓攝）

    2022/05/11 05:30

    〔記者劉濱銓／南投報導〕日月潭風景區管理處二○一二年起補助船家換購電動船，汰換會有噪音與油煙的柴油船，惟近年遭遇疫情衝擊，加上早期換購的業者認為保養成本太高，導致二年多來電動船換購掛零，日管處已委託交通部航港局研議改善，盼貼近業者需求，提高潭區電動船數量。

    疫情衝擊觀光 遊客銳減

    日月潭目前有廿二艘電動船，以二○一五、二○一六年分別新增四艘、七艘為高峰，其餘大多每年僅一、二艘。

    補助額度採分期遞減，二○一九年以前換購補助五十％，二○二○至二○二三年補助降至四十七％，二○二四年起更降至四十二％，由於電動船購置與保養成本高，加上疫情衝擊遊客銳減，導致前年、去年連二年換購掛零。

    保養花費高 1個電池百萬

    日管處坦言電動船補助遭遇困境，除了政策不具強制性，另因疫情衝擊觀光，電動船舶機電技術不夠成熟也是原因，現已委託航港局研議精進，打造適合潭區的電動船。

    船家表示，電動船補助應納入維修成本，並把補助遞減與船價上漲也考量進去，電動船每四、五年就要換電池，一個電池就要上百萬元，維護成本高於柴油船，成為換購一大困境。

    航港局研議精進機電技術

    航港局已著手因應，除解決電動船技術面問題，也盼營運面能導入「專用碼頭」構想，讓遊客能體驗更多遊艇客製化服務，在船上享受派對、用餐等休閒活動。

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