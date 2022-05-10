南投停課範圍、對象 各校彈性認定

南投縣公布新停課標準，授權各校彈性認定停課範圍、對象。（南投縣政府提供）

2022/05/10 05:30

考量全縣小校居多 縣府授權自訂 會考國三生防疫假研議中

〔記者張協昇／南投報導〕因應校園確診人數增多，南投縣府教育處九日公布新停課標準，縣內高中以下各級學校，原則配合中央規定實施停課，校園一旦有師生確診，停課由七天改為三天，若無法立即獲知是否確診，有密切接觸疑慮者也可預防性停課一天，考量縣內百人以下小校居多，課輔與社團活動師生間接觸密集，為加強防疫，由校方自行彈性認定需停課範圍、對象。至於參加國中會考的國三生能否請防疫假在家自修，教育處表示，目前無此措施，但有在研議。

南投縣府表示，依教育部新規定停課標準，國小、幼兒園發生確診個案，以確診者班級停課為主，國、高中以確診者所屬班級九宮格同學實施防疫假，南投縣授權各校自行認定與確診師生密切接觸對象，再彈性決定究竟是採九宮格座位、一班、部分班級或全校人員停課。

教育處強調，為防堵疫情擴散，南投縣停課標準從一開始就較中央嚴格，如國小、幼兒園有二例師生確診即全校停課十天，目前考量疫情發展及中央停課新標準，對停課規定進行調整，兼顧學生受教權，惟考量南投百人以下小校逾三分之二，課輔與社團活動師生之間接觸密集，國中也有學生分組學習等活動，因而授權學校自行彈性認定需停課範圍、對象，讓學校更能依實務運作防疫。

密切接觸疑慮者 可預防性停課一天

教育處說，此外，校園有疑似個案應立即進行快篩，如無法立即獲知是否確診，對有密切接觸疑慮者也可預防性停課一天。

教育處指出，截至五月八日止，南投縣因學生確診停課共有五十八校（含幼兒園停課），其中全校停課有三十八校，部份班級停課有二十校，教師確診四人，學生確診九十人。

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