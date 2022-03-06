《南投》接種送禮券 中寮人瑞樂打第三劑

南投縣昨日加開疫苗假日接種站，中寮鄉有百歲人瑞阿嬤（中）也來打第三劑，並與衛生所醫師（左）合照。（南投縣政府提供）

2022/03/06 05:30

南投縣假日接種站開打 阿嬤與醫師熱情對話 互祝呷到百歲

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣昨、今日加開疫苗假日接種站，民眾踴躍接種，連中寮鄉百歲人瑞阿嬤也到衛生所打第三劑，醫師梁力仁得知阿嬤百歲，還大聲恭喜，阿嬤也熱情回說「醫生也會呷到百歲」。南投縣衛生局表示，為鼓勵縣民疫苗接種，除贈送百元禮券，還推出臉書加碼抽AppleWatch，盼民眾多多響應。

中寮鄉衛生所表示，昨加開假日接種站，民眾施打踴躍，有一半以上都是逾六十五歲長者，甚至有人瑞阿嬤來接種，由於前二劑打完無明顯不適，便響應接種第三劑，獲贈百元禮券。

百歲阿嬤行動無虞 還與醫師合照

人瑞阿嬤身體硬朗，沒坐輪椅，拄杖就可行走，也不用攙扶，行動無虞，醫師問診時得知百歲高齡，還大聲恭喜，阿嬤也立即回應說，「醫生也會呷到百歲」，耳聰目明、應對自如，二人熱情對話，讓衛生所充滿溫馨氛圍，事後醫師還與阿嬤合照。

南投縣衛生局表示，六日在南投市漳興國小大禮堂、草屯鎮敦和國小活動中心，以及信義鄉久美活動中心仍有接種服務，由於年長者屬於高風險群，應儘速施打疫苗，有些民眾擔心年紀太大而不願接種，反而增加風險，只要身體狀況無虞，施打前醫師也會評估，民眾可放心接種。

到十五日還可參加AppleWatch抽獎

另為鼓勵接種疫苗，到本月十五日還有二大活動，滿六十五歲接種疫苗，或滿十八歲接種第三劑，都可獲贈百元禮券或等值禮品，另可上南投縣政府臉書粉專，只要按「讚」，貼文標記三名好友，留言「2/26~3/15南投縣民在南投接種新冠疫苗可拿百元禮券！」，就可參加AppleWatch抽獎，詳情可上網www.facebook.com/iNantouCounty。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法