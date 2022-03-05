《南投》台14線70.7K測速桿 7個月抓3130件超速

往清境、合歡山必經的台十四線（埔霧公路）七十.七K處的固定式測速照相桿，從去年八月五日開拍後，到上月底為止共取締超速違規三一三○件。（記者陳鳳麗攝）

2022/03/05 05:30

〔記者陳鳳麗／南投報導〕往清境、合歡山必經的台十四線（埔霧公路）七十．七K處的固定式測速照相桿，從去年八月五日開拍後，近七個月共拍照取締多達三千一百三十件。南投縣警方表示，該路段速限五十公里，且鏡頭會不定期轉向，但因寬敞筆直，駕駛人常忘了減速，有人甚至飆速近百公里。

速限五十公里 鏡頭不定期轉向

台十四線七十．七K處固定式測速照相桿，設在仁愛鄉南豐村段，是南投縣警方去年六月從台廿一線桃米路段移到該處的測速照相桿。警方說，埔霧公路是埔里往返合歡山、清境的必經道路，且該路段是全線少有的直線路段，不少駕駛人行經此路段，往往自然加快車速，曾發生過嚴重車禍，才會設置測速照相桿。

警方說，該測速照相桿從去年八月五日起正式開拍，速限五十公里，採東西雙向取締，只要時速逾六十一公里就會拍照，截至去年底取締超速違規達二千八百廿件，今年一月一日到二月廿八日取締三百一十件，合計三千一百三十件，惟今年超速違規件數有明顯下降趨勢，這也是警方所樂見。

直線路段 駕駛常忘了減速

儘管該支固定式測速照相桿取締件數不在全縣前三名，且今年取締件數也比去年明顯減少，但仍有不少民眾認為，常有龜速車造成後方塞車，該路段是台十四線埔霧公路少見可超車路段，警方卻在該路段設測速照相桿，雖然無奈也只能提醒自己，為了荷包著想，經過該路段務必減速，且不能超車。

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