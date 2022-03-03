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    首頁　>　南投縣

    《南投》顧治安、防亂丟 埔里再裝百支監視器

    埔里鎮杷城排洪道已加裝多支監視器，防範民眾亂丟垃圾，公所連二年將再增設近二百支監視器。（記者佟振國攝）

    埔里鎮杷城排洪道已加裝多支監視器，防範民眾亂丟垃圾，公所連二年將再增設近二百支監視器。（記者佟振國攝）

    2022/03/03 05:30

    前年起對開車亂丟垃圾者開罰

    〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮「哲學之路」步道近來遭傾倒營建廢棄物，雖是私人土地，但縣府環保局追查後，仍對地主依「廢棄物清理法」開單告發，公所也決心加強科技執法，繼去年在鎮內新增九十六支兼顧治安與環保的監視器，今年度將再增加百支，讓民眾知道「舉頭三尺有監視器」，別再亂丟垃圾。

    埔里鎮地母廟旁「哲學之路」是許多鎮民休閒運動的好去處，但二二八連假期間有民眾拍照錄影檢舉，有貨車駛進步道，將多個麻袋裝的磁磚等營建廢棄物丟在路旁草叢，縣府環保局、公所及警方獲報到場處理，經查該處雖是私人土地，仍不得任意棄置營建廢棄物，依廢棄物清理法開罰，廢棄磁磚也已移除。

    公所表示，針對缺乏公德心民眾亂丟垃圾行為，前年先在杷城排洪道沿岸加裝監視器，已對騎車、開車亂丟垃圾民眾開罰；去年度透過議員配合款協助，及公所自籌經費，在鎮內治安、髒亂熱區加裝九十六支監視器，最近裝設完成陸續驗收。

    去年治安、髒亂點裝九十六監視器

    公所指出，今年度還會再投入三、四百萬元，增設一百支監視器鏡頭，主機均設在公所，畫面透過網路回傳記錄，若警方偵辦案件需要，也可提供相關協助。

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