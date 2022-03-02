《南投》普台湯詠喬 奪自然、社會四科雙冠

普台高中湯詠喬（左一）、王楷瑄（右一）社會組四科五十八級分，並列全縣第一；湯詠喬還加考數A、自然，自然組四科五十四級分，也並列縣內第一，成為南投縣社會、自然組雙榜首。（普台高中提供）

2022/03/02 05:30

〔記者陳鳳麗、佟振國／南投報導〕一○八新課綱首屆學測成績昨日公布，超難的數A頂標僅十級分，國立中興高中學生林穎軒以十三級分考出全縣最高分，並以自然組四科五十四級分，與縣立旭光高中江毅軒、私立普台高中湯詠喬同列自然組最高分，湯詠喬又以社會組四科五十八級分，與同校王楷瑄並列全縣社會組最高分。

中興林穎軒、旭光江毅軒稱霸自然組

國立中興高中林穎軒不補習、愛運動，每晚十時就上床睡覺，堪稱班上最早睡的學生。校排前一%的他，喜歡化學，希望透過繁星推薦管道，能讓他如願上台大化工系。

同樣考出自然組五十四級高分，數A十一級分的縣立旭光高中學生江毅軒，國中會考成績可上台中一中，但選擇直升旭光高中部，上高中後一樣不補習，喜歡觀星的他，還參加學校天文社，未來想選財務金融科系就讀。

私立普台高中湯詠喬自然組成績也是五十四級分，數A十一級分，她的社會組四科成績五十八級分，與同校王楷瑄同列全縣社會組最高分，她們對未來大學校系的選擇還未確定，強調要與爸媽討論後再決定。

高中一○八課綱首屆學測成績昨日公布後，素養導向命題方式及卷卡合一新型態學測，考前曾讓非都會型社區高中擔心成績也會有城鄉差距，惟國立中興高中統計分析發現，今年高三考生成績都比去年進步，終於放下心中大石頭。

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