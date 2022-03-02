《南投》長壽橋改建 公路總局允先改善替代道路

舊台十四線有連續彎道，影響行車安全，必須完成改善。（記者佟振國攝）

2022/03/02 05:30

〔記者佟振國／國姓報導〕南投縣國姓鄉北山村台十四線中潭公路重要橋梁長壽橋，擬於今年七月封閉重建，工期預估長達一年半，所有車輛須改道村內舊台十四線，但替代道路有二處S型彎道，路況不佳，村民憂心行車安全，公路總局二區工程處規劃截彎取直改善工程，並允諾完成改善後，才會展開長壽橋重建工程。

七月封橋 須改道舊台十四線

國姓鄉北山村台十四線長壽橋，除了是往返國姓、埔里要道，鄰近國道六號北山交流道，也是聯繫國道重要橋梁，但是橫跨南港溪的長壽橋，已不符現有河川治理線標準，且橋基長年遭沖刷裸露，公路總局決定全橋重建，近期將招標，預計今年七月動工，工期預估需一年半。

行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧昨邀集公路總局二區工程處、南投工務段，召開「長壽橋替代道路改善工程」說明會。鄉長丘埔生表示，中正路四段是北山村最熱鬧的地方，附近有國中、小學、市集，連續彎道對通勤上班上學的鄉民來說十分危險。

提昇安全 二處S型彎道截彎取直

二工處副處長傅立祥表示，替代道路改善工程將改變道路中心線，須遷移路邊電線桿、路燈，並打除部分擋土牆，改設新型L型擋土牆，截彎取直後行車安全及視線均會大幅提升。

蔡培慧要求公路總局本週內完成評估後就儘速改善，給國姓鄉親及所有用路人一條安全回家的路，公路總局也允諾替代道路完成改善後，才會進行橋梁重建工程。

長壽橋因南港溪治理線寬度不足及橋基長年沖刷影響，預計今年七月封橋重建。（記者佟振國攝）

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