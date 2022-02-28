感念50年前被當家人 學生探望中隊長致謝

八十六歲童炎（坐者右）夫妻，與半世紀前教過的的學生和部屬相見歡。（記者陳鳳麗攝）

2022/02/28 05:30

〔記者陳鳳麗／南投報導〕一群當年因台灣退出聯合國「投筆從戎」的陸軍官校專修班三十期、接受砲兵分科教育的退役軍人，感念當時砲兵學校中隊長童炎將他們當家人，並給予嚴謹的訓練讓他們終身受用，在近半世紀後相約到中興新村探望並致謝，高齡八十六歲的童炎，對於這群五十年前教過的學生仍如此有情有義，直說「非常感動！」。

在一九六二年保送進陸軍官校專修班三十期的七名學生及當時擔任區隊長的劉坤宏，昨日相約到南投縣中興新村，探望當時擔任他砲兵分科教育中隊長的童炎，負責居間聯繫的陳國堂說，砲兵結訓後一年，也住中興新村的童中隊長，只看到他的背影就叫出名字，可見他對我們每個隊員也多了解。

被推舉擔任同學會會長的李春峰、在二水種白柚的王明正都說，當時童中隊長超級嚴格，什麼都要求做到最好，大家都幫童中隊長取了「閻王」的外號，就知道大家有多怕他，但退役後不管是從商或務農，都學到不怕苦、不怕難的精神，也發覺做事嚴謹、計畫縝密走到哪兒都受用。

後來考上陸軍航空隊，退役後在內政部空警隊和空勤隊開直升機的周澤豐，以及後來在鐵路局開火車的宋寶鋼也附和，守時、冷靜和應變力是從童中隊長和軍中學到的，對後來轉職也有很大幫助。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法