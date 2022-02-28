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    首頁　>　南投縣

    清境農場昨入園9300多人 創1年多新高

    228連假第二天爆出遊潮，清境農場富士櫻盛開，青青草原步道滿是賞櫻遊客。（清境農場提供）

    228連假第二天爆出遊潮，清境農場富士櫻盛開，青青草原步道滿是賞櫻遊客。（清境農場提供）

    2022/02/28 05:30

    〔記者陳鳳麗、謝介裕／南投報導〕昨日是二二八連假的第二天，南投縣爆出遊潮，國道三號、國道六號有多路段紫爆，連平面道路也車潮湧現，而清境、合歡山一早就車位停滿，富士櫻盛開的清境農場，入園人數達九千三百多人，創一年多來的新高紀錄；而也以賞櫻聞名的日月潭九族文化村也達到一萬五千人次的飽和量，連同伊達邵、水社兩大商圈在內的大日月潭地區，合計遊客人數逾九萬人次，另外溪頭也有七千多人次的遊客，是連假首日的三倍量。

    九族 也達到一萬五千人次飽和量

    昨日中部艷陽高照很適合出遊，國道三號的中興、南投路段，國六從霧峰系統一路到國姓路段，都曾出現紫爆的畫面，而不少避開國道的遊客改走平面道路，讓平常沒有什麼車流的道路也車流大增。

    南投縣內的風景區昨日從上午就湧現車潮，合歡山的停車場一早就客滿，仁愛警方指揮交通、取締違規停車幾乎沒有休息，清境地區也是上午就停車場客滿，清境農場的富士櫻盛開，昨日入園人數破九千三百人，這是去年以來遊客數最多的一個假日。

    日月潭九族文化村因櫻花盛開，昨日中午遊客就達一萬五千人次，園方即未讓遊客再入園，而日月潭地區連同伊達邵、水社兩大商圈，合計遊客人數逾九萬人次。而溪頭前日僅二千多名遊客，昨日則增為七千多人次。

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