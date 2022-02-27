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    首頁　>　南投縣

    《烏克蘭留學生 擔憂家鄉親友》暨大葉夫格尼：烏人不放棄自由的土地

    國立暨南國際大學唯一的烏克蘭籍學生葉夫格尼，很擔心在烏克蘭親友的安危，但他強調，烏克蘭親友堅信軍隊實力，也強調絕對不會放棄自己的土地。（記者陳鳳麗攝）

    國立暨南國際大學唯一的烏克蘭籍學生葉夫格尼，很擔心在烏克蘭親友的安危，但他強調，烏克蘭親友堅信軍隊實力，也強調絕對不會放棄自己的土地。（記者陳鳳麗攝）

    2022/02/27 05:30

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕俄國攻打烏克蘭，在國立暨南國際大學的烏克蘭籍學生葉夫格尼，十分擔憂在烏克蘭的親友。他說，住在基輔的舅舅有傳達祖母目前在哈爾科夫避難安全的訊息，舅舅雖擔憂，但對國家軍事能力有信心，並強調烏克蘭人絕不放棄這片自由的土地，他在台灣只能透過網路或被採訪的機會發聲，讓更多人知道烏克蘭人的想法，也願意助烏克蘭一臂之力。

    烏克蘭籍學生葉夫格尼目前是暨大歷史研究所碩三學生，曾在中國唸大學並生活了十年，中文流利，因為喜歡台灣來台唸研究所。他說，愈來愈喜歡這裡的自由民主與友善。

    葉夫格尼來台前，曾回基輔生活一年。他透露，基輔有他的舅舅一家人，還有多位好朋友，這兩天都有用網路聯絡上他們，目前親友都還安全。自從俄軍攻打烏克蘭後，因擔心親友的安全，自己已多日睡不好，很感謝暨大老師一直關心，並探問有無需要幫忙。

    葉夫格尼說，至今還不相信廿一世紀的文明世界，俄國還會發動戰火侵略別的國家，身在台灣唯一能做的，就是多發聲讓更多人知道，也希望能有更多國家願意助烏克蘭一臂之力。

    國立暨南國際大學國際處，已與葉夫格尼成立一個群組來關心其狀況，同時也會提供工讀機會，並協助他申請急難救助金。

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