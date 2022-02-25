228連假遊南投 預估第2天最塞

二二八連假第二天恐最塞，南投警方提醒用路人提早進入風景區，避免尖峰塞車影響遊興。（記者劉濱銓攝）

2022/02/25 05:30

公路總局建議前往合歡山於上午7點前抵達 日月潭則上午10點前進入

〔記者劉濱銓／南投報導〕二二八連假將屆，天氣可望轉晴，南投日月潭、合歡山、清境農場等地預計湧現車潮，南投縣警局推出五大交通疏運措施，並評估連假第二天最壅塞，連假首日次之，提醒前往清境、日月潭方向的遊客，最好挑離峰時段，提早進到風景區以免塞車。

台21線續推日月潭專用道

公路總局埔里工務段指出，依歷年統計，前往合歡山建議上午七點前就抵達，日月潭則建議上午十點前進入，避開交通尖峰，另台廿一線埔里愛蘭往日月潭方向，廿六、廿七日上午九點至下午一點，外側車道將續推「日月潭專用道」，不受紅燈管制仍可行駛，現場會有警力與交通錐做分流，加速疏導日月潭車潮。

南投警方表示，此次連假國道三號名間交流道不封入口匝道，以利南來北往車潮使用，屆時會有警力值交通崗，若遇到上國道的車流回堵至平面道路，就會強制疏導至南投或中興交流道，國道六號則是愛蘭交流道回堵時，疏導至北山交流道。

警方籲出遊提早進入景點

連假預計第二天車潮最多，旅遊熱點包括日月潭、合歡山、清境農場、溪頭、竹山紫南宮等，縣內交通尖峰為上午九點至十一點、下午四點至六點，呼籲遊客可提早進入景點，以免塞車。

溪頭連假停車 實施滿場分流

此外，連假溪頭於上午九點至十二點，將實施停車滿場分流，屆時溪頭車位若即將停滿，就會在沿路提前預警，並強制引導車流往杉林溪等其他景點，防止聯外道路縣道一五一出現車龍影響當地交通。

替代道路部分，日月潭可走台廿一線接水里至台十六線，或台廿一線到魚池，再沿縣道一三一接台十六線上國道；溪頭可從縣道一五一接光復路、東鄉路再到台三線上國道。

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