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    首頁　>　南投縣

    國道三號名間匝道連假不封 元旦恐最塞

    元旦3天連假，國道3號名間交流道將不封閉入口匝道。（記者劉濱銓攝）

    元旦3天連假，國道3號名間交流道將不封閉入口匝道。（記者劉濱銓攝）

    2021/12/26 05:30

    〔記者劉濱銓／南投報導〕元旦三天連假將屆，國道三號名間交流道，此次將不封閉入口匝道。南投警方表示，屆時連假恐是元旦最塞，呼籲遊客前往各景點如日月潭、合歡山，應提早進入景區，北返則要避開下午三點過後的交通尖峰，若交流道車多回堵時，就會強制疏導車流到下個交流道上國道。

    國三若回堵 將引導至中興交流道北返

    南投警方表示，國道三號名間交流道入口匝道元旦連假將不封閉，預料南來北往車流將頻繁利用，南下車潮預計跨年、元旦陸續出現，北返車潮將在元旦湧現，恐會是最塞的一天。

    屆時從國三名間交流道上國道的車流，若回堵至平面道路，將強制疏導至中興交流道北返，另國六愛蘭交流道若回堵，也會疏導至北山交流道上國道。

    往日月潭等風景區 請上午九點前進入

    元旦三天連假預計跨年會有一波車潮，遊客前往日月潭、合歡山、溪頭跨年、賞日出，提醒應在上午九點前進入景區，若景點停車場達八成滿，會透過道路電子看板提前預警，溪頭也會啟動滿場分流管制，一旦溪頭車位客滿，會強制疏導車輛前往其他景點。

    替代道路部分，從溪頭下山若在縣道一五一線塞車，可接投五十五到台三線往竹山上國道，或接縣道一三九線至台十六線，往名間上國道；日月潭往國六若塞車，可改走水里台十六線，或是魚池縣道一三一線離開。

    停車場八成滿 景點將啟動分流管制

    公路總局提醒，連假前往清境跨年及合歡山迎曙光遊客多，若是一日遊，可更提早在七點進入景點，住宿可以在下午三點以後進入。

    日月潭跨年將舉辦煙火晚會，除呼籲提早進入潭區，若環潭公路水社路段塞車，可在台廿一線九龍路口，改走台廿一甲線，以順時針方向環潭，避開旅遊車潮。

    元旦3天連假，南投警方預估南來北往，元旦交通將最壅塞。（記者劉濱銓攝）

    元旦3天連假，南投警方預估南來北往，元旦交通將最壅塞。（記者劉濱銓攝）

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