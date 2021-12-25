南投路邊停車收費 最快明年7月實施

「南投縣公共停車場收費自治條例修正案」昨日由縣議會三讀通過，該條例增訂路邊停車收費管理措施，草屯鎮太平路就是規劃收費停車格的路段之一。（記者陳鳳麗攝）

2021/12/25 05:30

〔記者陳鳳麗、劉濱銓、張協昇／南投報導〕南投縣議會臨時會昨三讀通過「南投縣公共停車場收費自治條例修正案」，增訂路邊停車收費管理措施，最快明年七月公布實施，市區停車困難的草屯鎮和埔里鎮已著手規劃路邊停車收費；南投市則因市區路幅狹小，擬先盤點車格及解決拖吊場等問題，再討論收費停車格設置。

草屯、埔里已著手規劃

南投縣是全台唯一尚未實施路邊停車收費的縣市，在地方催生下，議會昨通過縣內公共停車場收費自治條例修正案，未來路邊停車將不再一律免收費。南投縣政府工務處表示，該自治條例修正案將送中央備查後公布實施，明年就會建置收費系統，有關收費機制、逾期追繳，以及系統維護都由縣府負責，相關細節明年會再與公所協商。

草屯鎮催生路邊停車收費多年，鎮公所工務課表示，將著手規劃設收費停車格的路段，除太平路、中正路部分路段將被納入外，另擬在市區靠近學校的路段劃設收費停車格，如虎山路靠近草屯國中的路段，以及中興路靠近炎峰國小及草屯公所的路段。

埔里鎮公所第一階段實施路邊停車收費的路段，將以目前試辦收費的停車格為主，包括埔里鎮和平東路十八度C巧克力周邊路段的三十一個停車格、地理中心碑外的六個停車格，以及埔里高工外的十一個自小客車停車格、五個大車停車格。鎮長廖志城表示，和平東路的三十一個停車格，目前試辦收費僅在假日收費，明年正式實施後，是否改為每日收費，將與縣府工務處討論收費人力問題後再決定。

投市擬先盤點車格及拖吊場

南投市長宋懷琳則認為，南投市區街道路幅狹小，劃設收費停車格要兼顧行車安全，目前尚未有明確的收費路段，之後會再討論，而實施路邊停車收費前，需要先盤點車格及解決拖吊場等問題，希望擬定完善配套後再上路。

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