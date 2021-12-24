埔里花卉展明開跑 呈現地景農產特色

埔里「花遊趣」花卉展有六大特色區，「茭白筍」區展現花卉和茭白筍之美。（埔里鎮公所提供）

2021/12/24 05:30

〔記者陳鳳麗／南投報導〕埔里鎮切花和國蘭佔全國大宗，一年市值數億元，埔里鎮公所在農糧署補助下，每年年底舉辦花卉特展，今年將從十二月廿五日到明年元月二日於埔里花卉物流中心展出，展期中的週休和元旦假期賞花送聖誕紅，打卡再送火鶴花。埔里鎮長廖志城表示，今年的花卉展規劃六大特色主題區，且請來竹編藝術家徐暋盛編製一座竹藝地景隧道，今晚將率先點燈，為花卉展暖身。

竹藝地景隧道今晚點燈

「二○二一埔里花卉展—花遊趣」將從明日開展，今年的花卉展主要展區，以埔里的地景或農特產為特色，包括有台灣地理中心碑區、地母廟區、中台禪寺區、鯉魚潭區、百香果區、茭白筍區等六大特色展區，使用埔里在地生產的花卉顏色搭配主題，加上在地場景佈置，展現出不一樣的花卉之美。

規劃六大特色主題區

廖志城表示，埔里三年前開始舉辦里花卉展，今年除了有六大特色花卉區外，也經由國立台灣工藝研究發展中心引薦，請來竹編藝術家徐暋盛編製一座竹藝地景隧道，徐暋盛是埔里人，以埔里蝴蝶翩翩飛舞的理念設計編製成這座地景隧道，今晚七時點燈及戶外音樂會，現場提供咖啡茶點品嘗。

埔里鎮公所也指出，花卉展期間十二月廿五日、廿六日週休假日及元旦三天假期，前來看花卉展送聖誕紅，打卡再送火鶴花，但聖誕紅一天限量二百盆，火鶴花限量一百盆，送完為止。

埔里「花遊趣」花卉展中，竹編藝術家徐暋盛設計編製的竹藝地景隧道，今晚將點燈。（埔里鎮公所提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法