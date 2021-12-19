南投四公投完勝 同意票均逾五成

南投縣選務人員就公投票進行清點情形。 （記者謝介裕攝）

2021/12/19 05:30

〔記者謝介裕、陳鳳麗／南投報導〕四大公投案昨日投票，南投縣十三鄉鎮市具投票資格人數達四十二萬零六八七人，投票人數十五萬七千五百六十二人，投票率三十七．四五％。全縣開票結果四案「同意票」得票率均逾五成；「不同意票」得票率介於四成五至四成七之間，是同意票略多於不同意票縣市。

綠營主委：政治生態藍大於綠 雖敗猶榮

民進黨南投縣黨部主委羅美玲說，南投政治生態原本就是藍大於綠，加上國民黨縣長林明溱積極催票，但輸贏差距都不大，綠營及其相關支持者，可說是雖敗猶榮。國民黨南投縣黨部主委林儒彬讚揚南投鄉親展現出應有的民主及法治素養。

林明溱：與藍營民代努力宣傳有效

行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧認為，全國公投結果是希望台灣經濟發展和能源都能穩定的民意展現，且是選民撇開政黨，就事論事後的選擇。南投縣長林明溱則說，全國公投結果早在意料中，但仍全力一搏，南投縣同意比率略高於不同意，顯示他與藍營民代努力宣傳有效。

僅名間鄉四案不同意票皆勝同意票

南投縣選舉委員會統計四大公投案投票結果，第十七號「重啟核四」同意票有八二四七一票，投票率五成三、不同意票佔四成七即七三三六五票；第十八號「反萊豬」同意票八四九○三票，投票率五成四、不同意票佔四成六即七○九一一票；第十九號「公投綁大選」同意票八四三六○票，佔投票率五成四、不同意票佔四成六即七一五三三票；第二十號「珍愛藻礁」同意票有八三四九八票，投票率五成四、不同意票佔四成六即七二二八七票。

若以鄉鎮市同意與不同意票比率來看，十三鄉鎮市僅名間鄉四案皆是不同意票比同意票多。

南投縣水里鄉新山村投票所冷冷清清。 （記者謝介裕攝）

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