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    台21線暨大段 1.5公里側溝加蓋

    埔里鎮台21線暨大路段有6座路燈水泥基座也完成瘦身，退縮至排水溝外。（記者佟振國攝）

    埔里鎮台21線暨大路段有6座路燈水泥基座也完成瘦身，退縮至排水溝外。（記者佟振國攝）

    2021/10/19 05:30

    〔記者佟振國／埔里報導〕南投縣埔里鎮台21線國立暨南國際大學路段兩側排水溝，長期未加蓋，易導致行駛外側車道的機慢車騎士，因夜間視線不良等因素跌入水溝釀成傷亡，經地方、暨大極力爭取，公路總局二區養護工程處最近完成加蓋工程，再改善6座過於突出路面的路燈水泥基座，大幅提升往來民眾、師生的行車安全。

    埔里鎮台21線愛蘭橋至桃米路段，因48.5K至50K約1.5公里兩側道路排水溝長期未加蓋，外側路肩腹地也不足，排水溝緊鄰外側車道，該路段又多彎道、坡度起伏與照明不足，夜間易發生擦撞或人車跌入水溝意外。

    行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧今年4月接獲地方、校方反映，即安排公路總局二區養護工程處、埔里工務段會勘，以550萬元進行兩側排水溝加蓋及照明改善，9月底完工，大幅提升行車安全。

    蔡培慧昨會勘改善成果，特別感謝公路總局的高效率，二區養護工程處長劉世桐強調，除了排水溝加蓋、照明改善，該路段邊坡遇雨易有滲流水，也增設排水溝導水溝槽，減少路面積水問題。

    暨大校長武東星、學生會長洪仟育指出，近幾年該路段發生傷亡事故多達上百件，如今道路改善安心不少。

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