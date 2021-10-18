BNT、莫德納、AZ 今起兩階段預約

第十二期疫苗接種，包括ＢＮＴ第一劑、莫德納與ＡＺ第二劑，將從十八日起分兩階段開始預約。 （南投縣政府提供）

2021/10/18 05:30

〔記者張協昇／南投報導〕民眾注意了！第12期疫苗接種，將首次開放BNT第1劑、莫德納與AZ第2劑3類疫苗同時施打，從今（18日）天起分兩階段開始預約，南投縣衛生局表示，因應多種疫苗同時施打，為增加民眾接種疫苗安全性及便利性，縣內接種疫苗合約醫療院所家數已擴增至83家，呼籲符合接種對象依開放時間踴躍預約接種，以保障自身接種權益，並提升疫苗涵蓋率。

首階施打從本月22至27日

南投縣衛生局表示，第12期疫苗接種，為紓解預約及接種人潮，採「分流預約、分批施打」方式辦理。第一階段預約時間為10月18日至10月20日（BNT第1劑：10/18上午10時—10/20中午12時；AZ第2劑：10/19上午10時—10/20中午12時；莫德納第2劑：10/19下午2時—10/20中午12時），施打時程為10月22日至10月27日。

二階預約從本月25至27日

第二階段預約時段則是10月25日至10月27日（BNT第1劑及莫德納第2劑：10/25上午10時—10/27中午12時；AZ第2劑：10/26上午10時—10/27中午12時），施打時程10月28日至11月3日，指揮中心會在預約分流的前一日下午2時陸續發送簡訊提醒。

合約院所當日只提供1種疫苗

衛生局副局長吳美玲表示，鑑於流感疫苗、75歲以上長者公費肺炎鏈球菌疫苗及第11期疫苗也正陸續施打，衛生局已積極擴增接種疫苗合約醫療院所家數至83家，一家合約院所當日只會提供一種疫苗，並採分診、分時段、分流方式為民眾提供接種服務。

另為避免疫苗接種錯誤，請合約醫療院所接種前務必過健保卡，落實核對接種者身分等「三讀五對」SOP。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法