逾44歲今起打BNT 南投設83處接種站

南投縣衛生局將針對44歲以上年齡層的民眾，展開第1劑BNT疫苗施打作業。（資料照，記者謝介裕攝）

2021/10/15 05:30

〔記者謝介裕／南投報導〕民眾注意了，44歲以上年齡層的第1劑BNT疫苗，將於今（15）日開打，南投縣衛生局表示，迄21日截止，縣內登記接種BNT疫苗人數計有1萬7398人，包括9家醫院及13鄉鎮市衛生所在內，將設置83處接種站，惟因同時施打第2劑AZ疫苗，所以13鄉鎮市衛生所基於人力與分流考量，19日起才陸續提供接種BNT疫苗服務。衛生局提醒民眾前往醫院或診所接種站前，最好事先打電話查詢，並注意本身接種疫苗的種類、時間及地點，以免將AZ和BNT疫苗接種時間混淆，白跑一趟。

13衛生所19日起才接種

南投縣BNT疫苗校園集中接種作業日前完成，全縣67所國中、高中職及五專（含特教安置機構），有意願接種人數21768人，總實際接種人數為20886人，接種率約96%。

第2劑AZ疫苗 18398人符合資格

今起BNT疫苗施打作業，則從校園延伸至一般民眾，符合資格者為44歲以上年齡層。南投縣衛生局指出，因第2劑AZ疫苗也同時施打，縣內符合資格人數多達18398人，但衛生所人力有限，為避免影響其他業務運作，各衛生所18日以前以接種AZ疫苗第2劑為主，至於第1劑BNT疫苗，則從19至21日期間提供服務。

其中，19日提供施打的衛生所有集集及中寮等2家；20日提供施打的衛生所有名間、鹿谷、魚池、國姓及信義等5家；21日提供施打的衛生所有竹山及中寮等2家；另20至21日兩天都提供施打的衛生所則有南投、埔里、草屯及仁愛等4家。

衛生局表示，此次是縣內首次針對一般民眾大範圍進行BNT疫苗接種，各衛生所及其他醫療院所接種站都不敢掉以輕心，且會就疫苗保存溫度、稀釋作業、現場動線等作業做好準備及審核。

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