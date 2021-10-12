台14甲線 南投將建3處大停車場

合歡山武嶺停車場每到假日經常一位難求。（記者佟振國攝）

2021/10/12 05:30

〔記者佟振國／南投報導〕合歡山為熱門觀光景點，近幾年每到連續假日台14甲線總是湧入大批車潮，但沿途停車場合計300個停車格，完全無法容納動輒上千輛的車陣，縣府已計畫尋求南投林管處協助提供土地，在霧社、清境等地興建3座大型停車場，預計能增加1000個停車位，再發展清境、合歡山接駁導覽遊程，儘量讓遊客搭乘接駁車往返合歡山，減輕高山道路、停車場的負荷。

目前沿途僅300個停車格

合歡山是冬季賞雪勝地，近幾年春、夏季的高山杜鵑花季，以及秋季的登山、夜間觀星活動，也吸引不少遊客，這次雙十連假首日，公路總局統計就有6000台車上山。

假日一位難求嚴重壅塞

惟台14甲線合歡山公路鳶峰、昆陽、武嶺、合歡山莊、小風口等主要停車場，只有300個停車位，一般週休假日已十分吃緊，特定的花季或連假更是一位難求，道路嚴重壅塞。

將尋求林管處、退輔會協助覓地

縣長林明溱表示，除了霧社仁愛農會對面的巴蘭農民特色市集，未來要爭取行政院原民會同意撥用土地，興建多目標使用的立體停車場，也計劃尋求林務局南投林管處、退輔會清境農場協助覓地，在霧社、清境農場再各闢建1座大型停車場，總計3座停車場將增加1000個停車位。

林明溱指出，霧社、清境的停車空間增加後，縣府將再發展接駁導覽遊程，針對至合歡山觀光旅遊的遊客以中巴接駁車往返，車輛儘量留在霧社、清境，才能減少高山道路、停車場的負荷，避免塞車之苦。

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