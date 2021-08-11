第5輪接種 南投10280人今打莫德納

南投1萬280人預約接種莫德納疫苗，今起在70家醫療院所施打。（資料照，記者張協昇攝）

2021/08/11 05:30

〔記者張協昇／南投報導〕中央「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」第五輪登記預約，今（11）日起至8月17日止，接種莫德納（Moderna）疫苗，南投縣意願登記人數計1萬950人，預約人數達1萬280人，衛生局預估施打率將會相當高，籲請民眾依約定時間攜帶健保卡至縣內70家醫療院所完成接種。

至縣內70家醫療院所接種

南投縣衛生局表示，這一波莫德納疫苗接種對象為已接種第一劑莫德納，且8月11日前已間隔滿28天之第一到三類對象及孕婦，將接種第二劑；另7月19日12時前已意願登記，且為65歲（含）以上長者及55歲（含）以上第9類對象，則接種第一劑，縣內共有9家醫院、13處衛生所及48家特約診所提供接種服務。

衛生局強調，上次施打莫德納疫苗係65歲以上第八類對象，惟當時中央疫苗施打意願登記與預約系統平台尚未開放，南投採造冊接種，此波則是該平台開放登記預約後，首度接種莫德納疫苗，由於目前國內獲得的莫德納疫苗相對較少，且國人有接種莫德納疫苗偏好，在粥少僧多情況下，預約相當踴躍，預估施打率也會相當高。

衛生局也指出，截至8月10日止，包括9日已撥抵將從今天起開始接種的1萬多劑莫德納疫苗，南投縣累積獲配送疫苗劑數16萬7040劑，總接種人數15萬7625人，疫苗使用率94.36%；全縣人口疫苗接種涵蓋率為30.78%、18歲以上疫苗接種人口涵蓋率則為35.53%。

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