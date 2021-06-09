移工防疫 南投加強稽查宿舍、工區

南投縣政府加強外籍移工宿舍等生活環境查察。 （南投縣政府提供）

2021/06/09 05:30

〔記者謝介裕、張協昇／南投報導〕南投縣8日又傳來確診「加零」好消息，惟鑒於苗栗電子公司接連有外籍移工群聚染疫，南投縣政府近日將加強查察外籍移工宿舍及工作場所列為防疫重點，要求企業及仲介公司落實移工防疫生活管理，同時鼓勵企業自主快篩，目前縣內已有科技公司將於11日為員工進行快篩。

印製各國語言文宣資料

南投縣外籍移工約有1萬3000人，其中產業移工約7000人，大都集中工業區，加上縣內竹山分局日前也破獲外籍移工暴力討債案件，縣府社勞處、衛生局等相關單位組成聯合稽查小組，連日來不定時突擊仲介公司、事業單位及移工宿舍，並印製各國語言文宣資料進行防疫宣導。

縣府社勞處長林志忠說，經稽查未提供移工良好合格住宿環境者，均依規定通知改善，並要求雇主、仲介公司分流管理，同一處住宿地點的移工、同一個工作崗位的移工，不要跟不同公司的移工「混住」，且上下班時間也最好錯開減少聚集風險，同時盡量避免員工外出及縮短外出時間。

有科技公司11日自主快篩

此外，縣政府也鼓勵企業自主快篩，衛生局長黃昭郎表示，企業可自行尋找醫療院所或由衛生局媒合醫療院所進行快篩，一旦快篩呈陽性即應通報衛生局，由衛生局進一步進行PCR核酸檢測，目前縣內已有1家科技公司預定11日在台中榮民總醫院埔里分院協助下，為員工進行快篩，由於企業生產線可能也有本國籍工人，將由企業自主決定快篩對象，不侷限外籍移工。

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