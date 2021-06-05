投縣增2確診 首起治喪群聚感染

南投縣疫情昨天新增2確診以及1起陽性個案，全都住在南投市。（記者劉濱銓翻攝）

2021/06/05 05:30

家住投市 父親PCR檢測陽性、女兒確診 感染源不排除是外縣市傳播

〔記者劉濱銓、陳鳳麗／南投報導〕南投昨新增2例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診案10361（69歲，女性）、案10469（42歲，女性），1例陽性個案（67歲，男性），其中67歲男子與42歲女子為父女，因家中辦喪事以致疫情傳播，是縣內首起喪禮家庭群聚染疫案例，另起確診69歲婦人則是陪病篩檢才驗出確診，3人都住南投市，至於陽性個案，後續將由中央宣布列入確診。

投市今起辦3場快篩

衛生局表示，因應南投市疫情，6月5日上午在南投市營北里集會所前空地、下午在南投市大同街市民代表會前廣場、以及6日上午在南投縣立體育場將有3場快篩，如與相關個案有足跡重疊或身體不適，就可前往篩檢。

67歲男子陽性個案，5月31日至6月1日回埔里老家辦理父親喪事，住在台中、雙北的家族成員都有返鄉治喪，男子3日身體不適就醫，PCR核酸檢測為陽性，已在醫院治療。

經通知家族成員採檢，其女兒PCR核酸檢測也為陽性確診，已在醫院治療，父女足跡包括埔里唯格會館、埔里慈濟堂及集集火化場等，至於感染源則不排除是外縣市傳播。

69歲婦陪病篩檢確診

另名確診69歲婦女住中興新村，因陪病快篩陽性，PCR核酸檢測確診，現於集中檢疫所治療，由於曾在5月18日到外縣市醫院陪家人看病，感染源不排除與相關場所有關，足跡史包括中興新村第三市場、一滴水麵館（外帶）、全家便利商店南投新村店、南投中興郵局。

縣府民政處說，防疫三級警戒，禁止公祭，該案僅家祭並未違反規定，只要做好實聯制、戴口罩、維持社交距離，加強清消，不受室內5人以上、室外10人以上的防疫禁令，但若未做好防疫，依法可處3000至1萬5000元罰鍰。

南投市長宋懷琳說，公所已做過消毒，但因第一、第三市場都屬國發會管轄，盼國發會也能協助做好防疫。

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